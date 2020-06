Junio desplegará un espectacular evento astronómico en el cielo, el ‘anillo de fuego’

LEA TAMBIÉN

El próximo domingo 21 de junio de 2020, en algunas partes del planeta se podrá disfrutar de un eclipse solar anular conocido como ‘anillo de fuego’. Un evento astronómico que ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra.

En este caso la Luna no bloqueará toda la proyección del Sol y será posible visualizar una circunferencia oscura sobrepuesta a otra de mayor tamaño, lo que da su particular nombre. El anillo de fuego comenzará aproximadamente a la 05:00 y permanecerá en el cielo por aproximadamente 4 horas.



Lamentablemente este eclipse solar anular no podrá ser visto en América y por lo tanto no se verá desde ningún lugar de Ecuador, así lo afirma el calendario de eventos astronómicos 2020 del Observatorio de Escuela Politécnica Nacional (EPN). Algunas zonas de Asia y África serán las que tengan el gusto de apreciar este espectáculo.



Aunque el eclipse no podrá ser visto desde América, la NASA habilitará ese día la transmisión en vivo del fenómeno para observarlo de manera virtual, menciona el diario El Tiempo de Colombia. El ‘anillo de fuego’ se da justo después del solsticio de verano que es el día más largo y la noche más corta del hemisferio norte del planeta.

En lo que resta del 2020, Ecuador no podrá observar eclipses solares, pero sí tendrá la oportunidad de ver dos eclipses penumbrales de Luna, menciona el calendario del Observatorio de la UPN. El 4 de julio a partir de 23:30 será el primer eclipse lunar y el 30 de noviembre desde las 04:42 el segundo.