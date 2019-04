Julianne Moore: ‘Gloria’ es una mujer que inspira la vida

LEA TAMBIÉN

En ‘Gloria Bell’, la actriz Julianne Moore se mete en el papel de una mujer madura y divorciada que se niega a rendirse ante el amor y la vida.

El director chileno Sebastián Lelio dirige el ‘remake’ de su propia película estrenada en 2013, junto a la ganadora del Oscar, quien comparte algunos detalles de la producción.

¿Qué fue lo que le atrajo de este papel?



Vi la película original y me sentí muy inspirada por la visión y la humanidad de Sebastián, y por la manera como esta mujer común era colocada en el corazón de la narrativa. Es alguien que se ha comprometido completamente con su vida, que ama a sus amigos y a su familia. Es increíblemente vibrante y a la vez se parece mucho a todos nosotros.



¿Qué le atrajo de Sebastián Lelio como director?



El tiempo y la paciencia que despliega con sus personajes y sobre todo con los femeninos, es algo absolutamente espléndido. Resulta muy estimulante verle examinar estas vidas femeninas de manera tan íntima y completa. Era minucioso dirigiendo, a la vez que celebraba la existencia de una buena cantidad de cosas.

Video: YouTube, cuenta: Movieclips Trailers.

¿Cómo creó la apariencia de Gloria?



Una de las cosas que me interesa como actriz son esos significantes que la gente despliega con su atuendo o su peinado. A veces esto lleva a los orígenes de las personas y, como decidimos trasladar esta historia a Los Ángeles, el personaje tendría que tener una apariencia particular, de rubia californiana, y lo conseguimos.



¿Qué le hizo decidirse por esta ciudad?



Fue mi primer instinto. No podía imaginar otro lugar para la trasposición de esta historia. Podía imaginarla en su auto, con esa sensación de aislamiento a pesar de la cercanía de todas las cosas. Todos estos elementos parecían coexistir ahí y todo encajó perfectamente.

¿Cómo se relaciona su personaje con la música de la película?



Me gusta muchísimo que las canciones de la película sean tan específicas, en el sentido de que todo mundo las conoce. Escogimos un cierto estilo romántico con el componente emotivo capaz de fomentar una identificación en Gloria, pero asimismo tenían que ser canciones que pudiésemos pagar para el filme.

¿Cuáles son sus canciones favoritas de la banda sonora?



Me gusta la canción de Olivia Newton-John, A Little More Love. Total Eclipse of the Heart es buenísima, debo decirlo, puede que sea mi favorita. Pero en la película no la canto, solamente nos ponemos a escucharla.



¿Cuáles son algunas de sus escenas favoritas?



Las escenas de baile fueron muy divertidas al lado de John

Tuturro, me gustó mucho trabajar con él. Me gustaron todas esas grandes escenas familiares. Creo que algunas partes son realmente graciosas y en ocasiones ni siquiera podíamos mirarnos a los ojos, porque los comportamientos eran de lo más cómico.

¿Qué desea que la audiencia se lleve de la cinta?



Sebastián dijo que cuando termina de ver una película, lo que desea es sentirse inspirado por la vida. Y así me sentí exactamente cuando vi la versión original de la cinta. Y me parece que esto mismo es lo que deseo que la gente se lleve cuando vea la película. Quiero que se vayan pensando que aman estar vivos y que quieren continuar haciendo lo que están haciendo sin dejar de conectarse con otros ­seres humanos.