El juicio de la supuesta paternidad de Julio Iglesias, visto para sentencia

El juicio por la supuesta paternidad del cantante español Julio Iglesias quedó este jueves 4 de julio del 2019 visto para sentencia en el Juzgado de Primera Instancia 13 de Valencia (España), tras la celebración de una vista en la que declaró como testigo la madre del demandante, Javier Sánchez Santos, la exbailarina María Edite.

Según informó a los periodistas el abogado del supuesto hijo del cantante, Fernando Osuna, el fiscal ha apoyado sus tesis, por lo que espera un pronunciamiento favorable a sus intereses "en pocos días".



"Este juzgado es muy rápido, esperamos la sentencia antes del 9 de julio. Sería una catástrofe que no saliese favorable a nuestros intereses, pero si fuese así lo recurríamos; igual que previsiblemente hará la parte contraria, seguramente llegaremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a no ser que Julio Iglesias se rinda, pero vamos... contentos con el juicio".



"La Fiscalía, que tenía reticencias al principio del proceso, nos ha apoyado plenamente e incluso ha invocado una sentencia del Supremo de 2017 en la que, en un caso en el que el padre no quería hacerse la prueba de ADN, el tribunal en pleno le castiga por esa negativa, le viene a decir: usted es libre de no hacerse la prueba, pero aténgase a la consecuencia, y eso le convierte en padre siempre y cuando haya indicios".

Sobre este asunto, Osuna insistió en que existen indicios evidentes en la causa: "A los 9 meses de la relación entre ambos nace Javier, el parecido físico es enorme, y existe una negativa injustificada por tres o cuatro veces a hacerse la prueba de ADN, queriendo reventar el proceso".



"Además, se ha probado que Javier -de 42 años- no es hijo del que fue marido de María Edite, y todo eso sin entrar a valorar la prueba de ADN que se practicó en una botella de Julio José Iglesias que el juez ha invalidado; aunque hay sentencias del Constitucional que dicen que se puede tomar una muestra de ADN sin autorización judicial y sin consentimiento en determinadas circunstancias que entendemos que concurren ahora", agregó Fernando Osuna.



La madre del demandante, María Edite, confesó sentirse tranquila y confiada en la Justicia, y pidió a Julio Iglesias que "termine de una vez" este proceso, que "se haga las pruebas de ADN" y reconozca "a un hijo maravilloso del cual estoy muy orgullosa".



Por su parte, el abogado defensor de Julio Iglesias, Fernando Falomir, sigue sosteniendo que este asunto es "cosa juzgada", ya que hubo otras reclamaciones anteriores efectuadas por la madre que no fructificaron y que, en función de la sentencia que dicte el juzgado en primera instancia presentará un recurso ante la Audiencia Provincial para defender esta posición.

Preguntado por cuándo consideraría el cantante someterse a la prueba de ADN -dado que anteriores ocasiones ha sostenido que estaba dispuesto a hacerlo-, Falomir contestó que "en cuanto se pronuncie la Audiencia Provincial".