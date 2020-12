Muñecas con mascarilla y kits de laboratorio: el coronavirus inspira los juguetes de Navidad

El coronavirus también estará presente en los regalos que recibirán este año los niños de España y Portugal por Navidad, con muñecas con mascarillas, kits para fabricar artículos de protección individual y otros juguetes adaptados a los tiempos que corren volando de las estanterías de las tiendas.

Cuando millones de niños de todo el mundo pudieron volver a la calle tras verse forzados a quedarse en sus casas durante varios periodos de confinamiento, a muchos de ellos se les pidió que llevaran mascarillas.



Así pues, a medida que se acercaba la temporada de vacaciones, algunos fabricantes de juguetes añadieron un toque distinto a sus juguetes para adaptarlos a esta experiencia.



"Me parece que es acoplarse a la realidad", dijo Reyes López en su visita a una juguetería de Madrid. "También los muñecos tienen que representar un poco la sociedad."



En la tienda, algunas de las populares muñecas Nancy de la juguetera española Famosa llevaban mascarilla. Otro juego de muñecas incluía un test de virus que puede detectar si el juguete está "infectado". Si lo está, el niño puede curarlo haciéndole cosquillas.



"Me parece estupendo, es algo que se pone acorde a los tiempos que estamos viviendo", comentó otra compradora, Cristina Hernández. "También les hace consciente a los niños que lleven la mascarilla el ponérselo a los muñecos."



La gerente de la tienda, Adela Haro, afirmó que los juguetes relacionados con la covid-19 se están vendiendo bien, mientras que la consejera delegada de Famosa, Marie-Eve Rougeot, dijo a Reuters que la muñeca con mascarilla ha sido todo un éxito desde que salió a la venta en septiembre.



"Es mucho más divertido y hace que cuando los niños vayan al médico o a hacer un test tengan menos ansiedad y más seguridad", afirmó Rougeot sobre los juguetes.



En el vecino Portugal, la empresa Science4You dijo que las ventas de sus juguetes relacionados con el virus están en auge, especialmente a través de internet, ya que muchos consumidores procuran evitar los grandes centros comerciales por miedo al contagio.



Uno de los mayores éxitos de la juguetera es un kit de 15 actividades que incluyen la fabricación de mascarillas, protectores faciales y jabón en forma de estrella.



"Si lo hacemos divertido, los niños aprenderán mucho más sobre el virus y cómo mantenerse alejados de él", sostuvo el consejero delegado de Science4You, Miguel Pina Martins, mostrando el kit de laboratorio antivirus, que cuesta alrededor de 20 euros.



Las innovaciones también son una de las formas en que los fabricantes de juguetes se están adaptando al impacto económico de la pandemia.



"El mercado de los juguetes está pasando por un momento difícil, (...) no hay fiestas de cumpleaños desde marzo", dijo Pina. "Tratamos de encontrar una manera de resistir este gigante tsunami".



Science4You informó que ha vendido más de 8 000 kits de laboratorio antivirus desde que salió al mercado a mediados de julio.

Aunque los estudios han demostrado que los niños son menos propensos que los adultos a contraer casos graves de infección por covid-19, pueden ser portadores del virus.