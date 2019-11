Jugador profesional de Fortnite fue expulsado del juego por hacer trampa

LEA TAMBIÉN

Una expulsión de por vida de Fortnite. Esa fue la sanción que recibió el jugador profesional FaZe Jarvis luego de que la firma que creó el videojuego descubriera que utilizó un método para hacer trampa en él. Fue el propio Jarvis quien confirmó su expulsión. Lo hizo por medio de su cuenta de YouTube, donde suma más de dos millones de suscriptores, el pasado 3 de noviembre del 2019

En un video que dura casi siete minutos y que se titula "He sido suspendido de Fortnite (lo siento)", Jarvis explica que el videojuego "cambió mi vida para siempre". Al borde del llanto, dice que es una "locura" el hecho de que no podrá volver a jugar Fortnite o crear contenido para su suscriptores.



Según explicó, su expulsión se debió a que difundió algunos videos en los que utilizaba 'aimbots', un tipo de trampa que permite a los jugadores apuntar directamente a sus oponentes aumentando así la precisión de sus disparos virtuales.



"Cuando estuve haciendo estos videos nunca pensé en las consecuencias... Solo pensaba en entretenerlos", dijo. Esto en referencia a un clip que publicó en su canal de YouTube anteriormente en el que se veía cómo utilizaba la trampa. El clip ya no se encuentra disponible en el canal de Jarvis.



En el video en el que explica los motivos por los cuales fue expulsado, Jarvis reconoce que cometió un "error masivo" y aseguró que nunca volvería a considerar el hacer algo así de nuevo. Además de lamentarse por no poder jugar asegura que no podrá asistir a encuentros de jugadores de Fortnite.

Epic Games, la firma que creó Fortnite, tiene una política muy estricta contra las trampas y la explotación de fallas que los jugadores detecten en el juego. Esta se encuentra disponible en los términos y condiciones de su servicio.



En declaraciones a CNN, Epic Games confirmó la suspensión de Jarvis. "Tenemos una política de cero tolerancia hacia el uso de software que permite hacer trampa. Cuando las personas utilizan 'aimbots' u otras tecnologías para hacer trampa y así ganar una ventaja injusta arruinan el juego para las personas que están jugando correctamente".

Según CNN, Jarvis no ha sido el primer jugador que ha sido eliminado de Fortnite por hacer trampa, pero su castigo ha sido más severo que el de otros.