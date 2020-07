Juez acepta demanda de Johnny Depp por difamación de tabloide británico 

LEA TAMBIÉN

Un juez británico dictaminó el jueves 2 de julio de 2020 que el caso de difamación de la estrella de Hollywood Johnny Depp contra el periódico The Sun por acusaciones de haber maltratado a su exesposa puede continuar la semana próxima, luego de rechazar el intento de la publicación de desestimarlo.

Depp, la estrella de 57 años de las películas 'Piratas del Caribe', está demandando al editor del tabloide, News Group Newspapers, y a su editor ejecutivo, Dan Wootton, en el Tribunal Superior de Londres de difamación por un artículo que Wootton escribió en 2018 llamando a Depp 'maltratador de esposa'.



La semana pasada, el juez Andrew Nicol dictaminó que Depp no había cumplido totalmente con una orden judicial al no proporcionar detalles de mensajes de texto enviados a su asistente, que el equipo legal del Sun dijo que se referían a la obtención de drogas para el actor.



El abogado del periódico, Adam Wolanski, argumentó que la violación implicaba que el caso debía desecharse, pero Nicol dijo el jueves 2 de julio de 2020 que eso no sería justo.



"La acusación está muy avanzada y el juicio es inminente", declaró. "A pesar de la práctica punible que encontré y de los argumentos del señor Wolanski, no estoy convencido de que el juicio por el reclamo sea injusto", agregó.



Depp se casó con la actriz Amber Heard en febrero de 2015, pero solicitó el divorcio después de solo 15 meses. Ella lo acusó de abuso físico durante su relación, acusaciones que él niega.

El juicio por difamación comenzará el martes 7 de julio de 2020 y se espera que dure tres semanas. Se espera que tanto Depp como Heard testifiquen.