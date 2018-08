El presidente de Colombia Juan Manuel Santos 'debuta' como YouTuber 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos debutó como YouTuber. Lo hizo en un video difundido ayer (1 de agosto del 2018) por Daniel Samper Ospina en su cuenta de la plataforma de videos propiedad de Google. Hasta este 2 de agosto el clip suma más de 151 000 visualizaciones.

"Visité a Juan Manuel Santos para convencerlo de que, en lugar de molestar como todos los expresidentes, ahora que deja la Presidencia se convierta en YouTuber: con ustedes el primer capítulo de #HolaSoyJuanMa" es la descripción que acompaña el clip que tiene una duración de 15 minutos.



Samper Ospina visitó a Santos en el despacho presidencial con el fin de convencerlo de convertirse en una estrella de YouTube. En un inicio, Santos acepta e imita acciones clásicas de conocidos YouTubers como contar cosas que sus seguidores no saben sobre ellos, presentarse ante cámaras, cumplir retos virales, entre otros.



Previo a esto, Samper Ospina y Santos conversan sobre los días del Primer Mandatario en el cargo, los buenos- como cuando le dijeron que ganó el Nobel de la Paz- y los malos-cuando ganó el No al Acuerdo de Paz con las FARC.



Santos contó que uno de sus días más difíciles en la presidencia fue cuando le dijeron que tenía cáncer. En el 2012 fue sometido a una cirugía para extraerle un tumor de la próstata.



Luego el periodista y YouTuber le muestra a Santos fotografías de distintos 'momentos' suyos en la presidencia. Otra imagen muestra a Santos sentado en un taburete en pijama leyendo el periódico, entre otras.



Todo esto instantes antes de pedirle que al dejar la presidencia no sea como otros expresidentes "que envenenan el ambiente" y que se vuelva YouTuber. "Usted ha hecho cosas peores igual", ironiza Samper Ospina.



"¿Sabe hacer retos?", le pregunta Ospina. "¿Cómo le parece el proceso de paz?",responde Santos. "¿Sabe lo que es un TAG?", continúa el YouTuber. "Me operaron de la próstata", claro que sé", dice el mandatario.



Antes de iniciar a Santos como YouTuber, el clip muestra un recorrido por su escritorio en el despacho y explica el significado de varios adornos que tiene en su escritorio y algunas palomas de la paz que Santos ha recibido como regalos.



Cerca de los 10 minutos del clip se inicia la 'transformación' de Santos en YouTuber. "Hola, soy JuanMa, tu YouTuber y dejo de ser presidente para volverme YouTuber. En mi canal encontrarán divertidos retos como el reto de aguantar a la oposición", dice. También se refiere a un video que muestra cómo se cayó de una bicicleta y lo presenta como "el reto de aguantar en la bicicleta sin caerme".



En un punto del clip, en alusión al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Santos dice: "en mi canal haremos el reto de la Sprite y el banano, aunque este último no puede estar maduro porque el Maduro no sirve para nada".



Imita además el reto de hacer reír a los hijos de los chistes de papás (conocidos como 'dad jokes' en inglés). Las bromas de Santos no tienen efecto en su hijo, hasta que dice "en el fondo, fondo de su corazón, Uribe sí me quiere".



Santos también intenta el #WhatTheFluffChallenge con sus mascotas, se une al Draw My Life- reto que consiste contar la vida por medio de dibujos en una pizarra blanca- el de 50 cosas que no sabes sobre mi y el roast yourself challenge "hecho con críticas que la oposición" le ha hecho a lo largo de su mandato, entre otros.



Aunque parece que el saliente mandatario colombiano se divierte con la idea de ser YouTuber ya al final del clip sentencia que no está en su lista de cosas por hacer al dejar la presidencia del país. "El único reto que me suena es cuidar a mi nieta. No acepto otro", afirma.



Santos difundió la noche del 1 de agosto el video a sus 5,27 millones de seguidores de Twitter. "@DanielSamperO me propuso ser youtuber después del 7 de agosto. Nos divertimos y pasamos un buen rato, pero definitivamente no es lo mío. ¿O ustedes qué dicen", escribió en el mensaje que acompaña una imagen que lo muestra junto a Samper Ospina en el despacho presidencial.

.@DanielSamperO me propuso ser youtuber después del 7 de agosto. Nos divertimos y pasamos un buen rato, pero definitivamente no es lo mío. ¿O ustedes qué dicen? #HolaSoyJuanMa https://t.co/YoRNgKjjlC pic.twitter.com/Py8juqWAdE — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 2, 2018

Hasta las 11:00 este 2 de agosto el video suma más de 30 000 'me gusta' en la YouTube. El clip tiene 3 410 comentarios, la mayoría de ellos positivos. "Nunca vi esta faceta de Santos, que bien Danny", comenta un usuario. "Felicidades Danny y también al presidente Santos, me hizo reír" dice otro.



Video: YouTube, cuenta: #HolaSoyDanny

Tras ocho años en el poder, Juan Manuel Santos dejará la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto del 2018. Ese día asumirá el cargo Iván Duque