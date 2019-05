¿Quién será el único heredero del cantante mexicano Juan Gabriel? 

LEA TAMBIÉN

El 28 de agosto del 2016, México lloró la muerte del cantante Juan Gabriel. Resultados de su autopsia revelaron que la causa del deceso fue un infarto agudo de miocardio. Latinoamérica lo despidió cantándole canciones como Te lo pido por favor y Así fue. A casi tres años de su partida, la familia del artista -a través de su representación legal- anunció que Iván Aguilera -hijo del cantante- será el único heredero del cantante, tras una impugnación interpuesta por Joao Rosales, quien aseguró que era hijo del 'Divo de Juárez'.

El jurista Guillermo Pous Fernández afirmó que la Corte Suprema de México falló a favor de Iván Aguilera. "El pronunciamiento no solo es que le dan la razón al testamento de sucesión, sino que desechan cualquier pretensión de Joao Rosales (...) Se tienen que hacer formalismos, pero sin duda, él puede acceder a la herencia", confirmó Pous Fernández en una rueda de prensa que se desarrolló el miércoles 21 de mayo del 2019.



Según señaló el abogado, Iván Aguilera heredará no solo el patrimonio material de su padre, sino que quedará a cargo de la propiedad intelectual -álbumes, grabaciones, fotografías, libros, entre otros-, aunque no se especificó cuál es el monto al que ascienden las posesiones de Juan Gabriel.

El cantante mexicano Juan Gabriel falleció, en California, el pasado 28 de agosto del 2016. Foto: AFP

Pous Fernández también se refirió a Pablo Aguilera Valadez -hermano del 'Divo'-, pues en su poder tiene varias propiedades de Juan Gabriel que -de acuerdo a la resolución del juez- tendrá que devolver.



Aguilera también intentó demostrar la nulidad del testamento del cantante. Pero el juez también lo desestimó.



En nombre de la familia de Juan Gabriel, el jurista respondió a los rumores que levantó el abogado Joaquín Muñoz, quien aseguró a medios de comunicación mexicanos que el artista no murió y que pronto reaparecerá.



"El tema de Joaquín Muñoz me parece que es una tema psiquiátrico", aseguró Pous. Después, afirmó que los restos del autor de Amor eterno fueron incinerados en Los Ángeles y no descartó demandar por daños morales a Muñoz.



"Quién murió no fue Juan Gabriel, fue Alberto Aguilera", bromeó el jurista, refiriéndose al nombre de pila del cantante.