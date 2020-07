Las joyas limpias pueden evitar el contagio de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Anillos, pulseras, aretes, relojes, piercings son accesorios que suelen usarse a diario. Sin embargo, ante al actual brote de covid-19, las autoridades sanitarias de varios países han recomendado evitar el uso de este tipo de artículos como medida para prevenir la propagación del virus.

Es inevitable que, durante el uso, estos artículos entren en contacto con otras superficies y que ciertas partículas, bacterias o virus se adhieran a la superficie. En ese contexto, la forma de evitar que la joyería se convierta en una posible fuente de contaminación es realizar una correcta limpieza y hacer de esta práctica un hábito saludable.



La vida y cantidad del virus sobre los objetos varía según el tiempo de contacto, condiciones ambientales, tipo de material, entre otros factores. Según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, en marzo, el SARS-CoV-2 podría mantenerse activo hasta por tres días en superficies de acero inoxidable. Aún no se reportan resultados sobre otros materiales como oro y plata.



Una recomendación en la que coinciden autoridades sanitarias de otros países y expertos en joyería es que las personas laven al menos una vez al día los accesorios que llevan puestas. En el caso de los anillos, la joyería española Vicente Biendicho recomienda lavarlos antes de ponérselos e inmediatamente después de quitárselos.



Para la limpieza de la joyería en general puede utilizarse un paño o un cepillo de cerdas suaves, dependiendo del tamaño y textura de la superficie.



Para desinfectar piezas de oro, la joyería online Priority recomienda preparar una mezcla de dos cucharadas de bicarbonato en media taza de vinagre blanco. Según este portal, esta mezcla no produce ninguna reacción corrosiva sobre el oro. Otra opción es combinar alcohol metílico con agua oxigenada. También se puede utilizar alcohol al 70%.



La plata es un metal que se oxida con facilidad. La joyería Biendicho recomienda el uso de pasta de dientes, que es útil para eliminar gérmenes y además le devuelve el brillo a la plata. Después de este procedimiento, se puede lavar el artículo con agua y jabón para eliminar cualquier resto de pasta dental y desactivar a virus presentes.

Para la limpieza de joyas pequeñas, Luz Rodríguez, doctora en ingeniería química y dueña de la joyería Luz de Nehca, recomienda preparar una mezcla de jabón para lavavajillas, sal y vinagre sobre la que debe sumergir cada artículo durante unos minutos. En una entrevista para el portal Esturirafi, Rodríguez también aconseja forrar la parte interna de un envase con papel aluminio y llenarlo con agua caliente y sal, donde se pueden sumergir pequeños accesorios de joyería.