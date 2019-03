Jóvenes del Ecuador se unen a protesta mundial contra el cambio climático 

LEA TAMBIÉN

Este viernes 15 de marzo del 2019, jóvenes de todo el mundo se unirán a la manifestación iniciada por la adolescente sueca Greta Thunberg para exigir a los gobiernos que tomen acciones concretas para combatir el cambio climático. En Ecuador, también está prevista la presencia de jóvenes que se unirán a las protestas en distintos puntos del país.

La promotora local de esta iniciativa es Anahí Sánchez de 18 años. En entrevista con EL COMERCIO la joven cuenta que siempre ha estado involucrada en los temas sobre la naturaleza y que cuando notó que no había ninguna movilización en Ecuador decidió actuar.



"Decidí contactarme con la organización, con las ONG que están trabajando con esta marcha y me dieron el permiso". Cuenta que en un inicio la manifestación estaba prevista solamente en Guayaquil, pero que tras diálogos con organizaciones de la Costa se decidió que se realice también en Quito y en otros puntos del país.



Para la cita de mañana en Quito, que será a las 10:00 en las afueras del Ministerio del Ambiente, se espera la asistencia de más de 100 personas. "Me han confirmado varias organizaciones que también van a ir, además de amigos, conocidos y facultades de universidades", asegura Sánchez.



Pero la de Quito no será la única movilización de los jóvenes ecuatorianos que se han sumado a la iniciativa #FridaysForFuture iniciado por Thunberg en el 2018. Las manifestaciones de este 15 de marzo del 2019 están convocadas en Guayaquil, Santo Domingo, Bahía de Caráquez, Riobamba, Tena y Cuenca, de acuerdo con la información de la página web de la organización. La información fue confirmada a este medio por Sánchez.

Captura de pantalla del sitio web Friday's For Future que muestra los puntos de protesta de este 15 de marzo del 2019 en Ecuador. Foto: captura.



En Tena, los jóvenes se concentraran en las afueras del Municipio entre las 13:00 y las 15:00. En Santo Domingo también estarán frente al Municipio entre las 16:00 y las 17:00. En Bahía de Caráquez, la cita es a las 15:00 frente al club Rotario, en Montañita será a las 12:00 frente al Monumento del Surfista mientras que en Guayaquil se realizará entre las 12:00 y las 13:00 frente a la Municipalidad y en Cuenca se darán cita entre las 10:00 y las 12:00 en el Municipio. Riobamba se manifestará entre las 09:00 y las 12:00 en la Catedral

Se espera que más de 1 000 ciudades de 89 países formen parte de esta huelga internacional. Los jóvenes exigirán a los adultos que tomen acciones contra el cambio climático. "En 50 años estarán muertos, nosotros no", fue uno de los gritos que se escuchó en una protesta reciente.



Con solo 16 años, Greta Thunberg se dio a conocer a escala global por hacer una huelga todos los viernes desde el verano del 2018 ante el Parlamento de Estocolmo. Desde entonces, jóvenes de otros países se han unido e imitado la acción.



Sánchez cuenta la que la mayor exigencia de la huelga de mañana en el país será el cambio a energías renovables que sean totalmente verdes. "Queremos impulsar a que el Gobierno, mediante el Ministerio, trabaje con los proyectos que se van a dar".

La joven también hace un llamado para que los asistentes a la marcha tengan cuidado y no dejen basura. Además pide que los carteles sean hechos con materiales reciclados "porque de eso se trata de por sí esta marcha", concluye.