Los Jóvenes por el Clima, un movimiento mundial contra amenazas al Planeta

Jóvenes estudiantes están convocados este 14 de marzo del 2019 a una huelga escolar en todo el mundo para exigir a los políticos que adopten medidas en la lucha contra el cambio climático. "Haciendo huelga por un clima seguro", es el lema.

¿Quiénes son los jóvenes por el clima?



Youth For Climate - en español Jóvenes por el Clima - es un movimiento estudiantil en defensa del planeta que ante las amenazas del calentamiento global se manifiestan cada semana convocados en los llamados "Viernes para el Futuro".



"Únete a tus compañeros de clase y amigos y actuad juntos. Ha llegado la hora de crear el futuro que queremos y afrontar el mayor desafío de nuestra vida: la crisis climática", se lee en su web.



Su origen se sitúa en la decisión de la joven sueca Greta Thunberg de manifestarse frente al Parlamento de su país en agosto de 2018 - antes de unos comicios legislativos - para exigir acciones urgentes contra el cambio climático.



A partir de ahí el movimiento se ha extendido por cerca de más de un millar y medio de ciudades en un centenar de países del mundo.



¿Por qué actuar?



"En 50 años estaréis muertos, nosotros no", era el grito de los jóvenes parisinos hace poco en una concentración de este movimiento para hacer patente la urgencia de tomar medidas y pensar en las generaciones futuras.



A finales de 2018 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) instó a un cambio "urgente y sin precedentes" para frenar el aumento de las temperaturas en 1,5 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. En diciembre, la COP24 de Katowice fijó una hoja de ruta para intentar lograrlo, aunque rodeada de fuertes controversias.



Además, el Informe Mundial de Medio Ambiente (conocido en inglés como "General Environment Outlook" y presentado ayer en Nairobi) reveló que actualmente la contaminación atmosférica es la causa de entre 6 y 7 millones de muertes anuales.



¿Cómo se organizan?



Las redes sociales son la vía por la que expresan sus mensajes y convocan sus concentraciones, que tienen lugar delante de Parlamentos e instituciones, pero también en grandes citas, como la cumbre del Clima de Katowice en diciembre pasado y el posterior Foro de Davos, ante líderes mundiales.



Este viernes 15 de marzo está prevista la primera gran manifestación por el clima a escala global, aunque los activistas dejan claro que habrá muchas más, incluida una gran acción antes de las próximas elecciones europeas del 26 de mayo.



Greta Thunberg



Nacida en Estocolmo en 2003, esta adolescente se ha convertido en la cara del movimiento y su activismo ha inspirado un movimiento juvenil de defensa del planeta a nivel mundial.



"Estamos faltando al colegio porque hemos hecho nuestros deberes", dijo recientemente la joven en un acto público en Bruselas para justificar su huelga de cada viernes.



Hija del actor Svante Thunberg y de la cantante de ópera Malena Ernman, padece el síndrome de Asperger, como admite en su propia cuenta de Twitter.



Según contó Ernman en un libro publicado hace unos meses, cuando Greta tenía once años y empezó a interesarse por el cambio climático, sufrió una depresión que arrastró a toda la familia a una crisis, de la que salieron con un cambio en su estilo de vida que incluye dejar de tomar aviones y convertirse en veganos.



Un grupo de diputados socialistas noruegos ha decidido proponer a Thunberg como candidata al Nobel de la Paz este año por entender que la amenaza climática es una de las principales causas de guerra y conflicto y luchar contra ella es una contribución importante para la paz.



¿Qué han logrado?



Por lo pronto han conseguido visibilidad internacional y una causa por la que muchos jóvenes pueden comprometerse, aunque de los políticos sólo han recibido buenas palabras y poco más.



Hace unos días la canciller alemana, Angela Merkel, pidió comprensión a los jóvenes que piden una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático y les recordó que hay que tener en mente asimismo el empleo y la economía, de modo que afrontar el calentamiento global no genere destrucción de puestos de trabajo ni reste competitividad.



Este miércoles la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, expresó su apoyo a los estudiantes de su país que se unirán a la huelga mundial que urge a implementar medidas contra el cambio climático.



La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, mostró hoy su respaldo a esas movilizaciones de jóvenes. Los estudiantes que marcharán mañana por el clima "quieren una vida que no deje los temas medioambientales fuera del día a día, sino que lo considere como algo fundamental", aseguró.