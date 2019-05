Jóvenes activistas volverán a movilizarse por el clima en España

LEA TAMBIÉN

La plataforma Juventud por el Clima convocó manifestaciones mañana, viernes 31 de mayo del 2019 en varias ciudades españolas para intentar concienciar a la clase política sobre el concepto de "emergencia climática", en la que será su primera convocatoria tras las elecciones europeas, autonómicas y locales.

Un viernes más, Madrid, Córdoba, Gerona y Valencia, entre otras ciudades españolas, acogerán concentraciones, sentadas y jornadas divulgativas sobre alguno de los retos que afronta la sociedad para contrarrestar los problemas derivados del cambio climático, indicó a EFE portavoces de la plataforma Juventud por el Clima, que engloba el movimiento Fridays For Future (Viernes por el futuro).



En el caso de la capital de España, los jóvenes activistas planteó una nueva sentada a las 17:30 horas frente al Congreso de los Diputados en la que recordarán a los dirigentes políticos la importancia de la economía circular para "lograr un sistema de reutilización de los recursos más eficiente y avanzar hacia una gestión de los residuos más responsable".



Ésta será la primera convocatoria tras los recientes comicios del pasado 26 de mayo, cuyos resultados ha celebrado Juventud por el Clima por "el espectacular crecimiento de los verdes en Europa", sobre todo en Alemania y Francia.



No obstante, lamentan que España "no haya votado verde" pese a su esfuerzo cada viernes manifestándose frente a las instituciones y administraciones de todo el país.



"Todavía no se percibe la preocupación medioambiental", explicó, ya que "jamás ha entrado en la agenda política como punto relevante" y "las formaciones ecologistas todavía son muy minoritarias y están fragmentadas".