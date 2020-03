Joven logra registrar el intento de estafa que sufrió vía telefónica

LEA TAMBIÉN

Un joven grabó parte de una llamada que le hicieron para supuestamente entregarle 150 000 pesos argentinos (USD 2 403) de un concurso del que no participó. El hombre, al darse cuenta que se trataba de una estafa, quiso prevenir a otras personas. El hecho ocurrió en Ensenada, en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con información del diario El Día, de La Plata, publicada este 5 de marzo del 2020 en su página web, mientras transcurría la conversación el hombre le pidió datos personales y además le dijo que vaya al cajero automático para gestionar una clave. "Filmé todo para evitar que la gente caiga en estos engaños que pueden salir caros", dijo el joven que no reveló su identidad.



El hombre recuerda que la persona que lo llamó se presentó no como promotor ni vendedor, sino como agente contratado por la compañía Shell. "Me comentó que yo había sido acreedor del tercer premio de un concurso de la compañía, por un monto de 150 000 pesos. Eso me llamó la atención", dijo.



En el video de la llamada que grabó se escucha que el hombre le pregunta con quién estaba en su casa y para seguirle la corriente y ver cómo seguía la historia, el joven de Ensenada le dijo que estaba camino al banco.



"Como concurro a cajeros me acordé de las opciones y de las teclas", dijo al medio el hombre y comenta que fingió darle los datos y le aclaró que no tenía nada de dinero en su cuenta.



En su relato, el joven explicó que filmó "porque hay gente que está mal y cae como un caballo, porque quieren ganarse la confianza. A mí por suerte me agarró tranquilo y pude darme cuenta", finalizó.