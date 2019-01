Joven vende en menos de USD 4 el XBox de esposo que le había sido infiel

LEA TAMBIÉN

Luego de descubrir que su esposo le había sido infiel en dos ocasiones, la joven Georgina Jackson de 24 años tomó la decisión de vender por menos de USD 4 la consola XBox One de su esposo Josh Maddock. La venta se concretó por medio de una página de Facebook, según reporta el tabloide birtánico The Sun.

Adicionalmente, Jackson ofertó en la red social un par de audífonos con un valor estimado en USD 56 y cuatro juegos para la consola. El valor total de todos los objetos podía llegar a superar los USD 500, pero la joven decidió venderlos por USD 3,87.



Jackson tomó la decisión de vender en este precio los objetos "más preciados" de su esposo luego de descubrir que le había sido infiel en dos ocasiones. Según The Sun, el primer engaño tuvo lugar en el año 2016 y el segundo en el 2018, cuando ella estaba embarazada del hijo de ambos.



"Fue una traición masiva", dijo Jackson en declaraciones a The Sun. "Siempre tuve en mi cabeza la idea de que si él hacía algo yo destruiría su Xbox, pero sé que venderlo le molestará más", continuó la joven.



Jackson aseguró que no se arrepiente de haber vendido la consola de su esposo. El nombre del afortunado comprador no ha sido revelado.

La joven contó que no esperaba que su publicación se vuelva viral entre los jóvenes ingleses y que salte a los medios internacionales, pues los hechos tuvieron lugar en diciembre del 2018.