Un joven sufrió quemaduras pero salvó a su sobrina de morir en un incendio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Quemaduras de segundo y tercer grado sufrió Derrick Byrd de 20 años luego de ingresar a una vivienda que ardía en llamas en Washington. Lo hizo para salvar a su sobrina que estaba en el interior de la casa y por ello ahora es considerado un héroe.

El hombre se encuentra hospitalizado como consecuencia de sus quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, espalda y brazos. Sin embargo, para él lo importante es que salvó la vida de su sobrina. "Correría nuevamente hacia allí y lo haría de nuevo", declaró a Fox News.



Según sus palabras, cuando el fuego se desató, intentó ayudar a su hermana a sacar a sus hijos pequeños de la vivienda por medio de una ventana ubicada en el segundo piso. "Corrí hacia el primer piso y, aunque me quemé, pude tomar a los niños", dijo. Fue así como se salvaron su sobrino de seis años y el bebé de su hermana, pero su sobrina de ocho años Mercedes tenía miedo de saltar.



La situación se complicó cuando su hermana se cayó, por lo que la pequeña quedó atrapada en la vivienda en llamas. "Ella gritaba mi nombre", recuerda Byrd, "entonces no iba a dejar que se quede ahí. No iba a dejar que mi sobrina se muera". Por ello ingresó a la vivienda, corrió hacia el segundo piso y aunque sintió cómo las llamas consumían su cuerpo, logró llegar a su sobrina.



"Entonces me saqué la camiseta y la coloqué sobre su cara para que ella no respire humo y solo la saqué lo más rápido que pude", dijo. Añadió que no le importó hacer este sacrificio por la pequeña Mercedes "Prefiero ser yo el que se queme a ella. Ella es joven, aún tiene muchas cosas por vivir. Es una buena niña", aseguró.



Y aunque la gente dice que Byrd es un héroe, él no se siente como tal. "No puedo decir que soy un héroe. Solo digo que me importan mis sobrinos. No iba a dejar que se mueran".

Según FoxNews, los bomberos aseguraron que el incendio consumió toda la vivienda y lo que estaba en su interior, pero afortunadamente no hay víctimas mortales que lamentar. La causa del incendio sigue siendo bajo investigación.