Multa de más de USD 250 por comer una empanada en la calle en Colombia

Un joven que compró una empanada de pollo en una calle de la ciudad colombiana de Bogotá fue multado por la Policía por haber incurrido en la infracción del "uso o la invasión del espacio público". Así lo reportaron este 15 de febrero del 2019 medios colombianos.

"Se me fue medio salario", lamentó el Steven Claros de 22 años, al portal Blu Radio. Y es que el colombiano tendrá que pagar un total de 800 000 pesos colombianos (unos USD 254, 80) por haber consumido el producto. Fue “la empanada más cara en los últimos 22 años de mi vida, carne importada del Uruguay porque no encuentro otra explicación para algo tan caro”, dijo el joven durante una entrevista.



En declaraciones al programa 'Mañanas BLU', el joven contó que compró una empanada de pollo que ni siquiera pudo terminarse. "La dejé en la mitad y de ahí ya me supo feo", declaró. Según el medio, junto con Claros estaban otras dos personas y la dueña del puesto de venta de los productos, que también fueron multados.



Para imponer la sanción, los agentes se basaron en un nuevo Código de Policia de Colombia que en su artículo 140 numeral 6 "castiga a quienes promuevan el uso o la invasión del espacio público", cita Blu Radio.

El joven, que según dijo gana 1 200 000 pesos colombianos al mes, añadió que tras la sanción no sabe cómo se las arreglará para pagar su Universidad ni los transportes de este mes.