Joven demanda a su pareja por no pedirle matrimonio, tras ocho años de relación

La joven Gertrude Ngoma, de 26 años, demandó a su pareja en Zambia, un país del sur de África, por no pedirle matrimonio tras ocho años de relación sentimental. Ambos también tienen un hijo.



El nombre del demandado es Herbert Salaliki, un hombre de 28 años, que aseguró que no cuenta con los recursos para una boda. Además de la falta de iniciativa del joven, la novia interpuso la querella porque descubrió que él se veía con otra mujer.



"Estoy cansada de estos juegos. Un hombre te corteja durante uno, dos, cinco, hasta ocho años, y cuando les preguntas cuándo se van a casar nunca le falta una razón para pedirte esperar", escribió la mujer en redes sociales, según informaron medios locales.



Por su parte, el Juez que maneja el caso les recomendó que busquen una solución fuera de los tribunales. Esto porque al no estar casados la demanda no podría efectuarse, según lo dispone la legislación local.