El relato de la joven a la que detectaron tarde su cáncer por culpa del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Olatz Vázquez, de 26 años, sintió dolor abdominal durante meses, sus exámenes médicos fueron aplazados por el covid-19 y en junio le diagnosticaron cáncer gástrico con metástasis abdominal. La joven contó su historia en la red social Twitter el lunes 21 de septiembre del 2020.

Vázquez, oriunda de España, relató que en sus primeras citas médicas a inicios del 2020 los galenos le decían que no debía preocuparse por sus molestias debido a su juventud. "Eres joven; será una celiaquía, una gastritis, una úlcera... ", le habrían dicho.



También le recomendaron visitar un ginecólogo porque quizás "estaba confundiendo dolores abdominales con dolores menstruales", escribió en Twitter.



En febrero de 2020, Vázquez solicitó la baja médica y viajó a Euskadi, en el norte de España. Le indicaron que tenía un poco de anemia y la B-12 baja. "Nada relevante. O por lo menos no para los médicos que me atendían", contó.



Poco tiempo le dieron cita para una gastroscopia y la programaron para el 22 de abril, pero el 20 de marzo le comunicaron que cambiarían la fecha debido a la pandemia del covid-19 en Europa y el mundo. "Debido a la alerta sanitaria hemos decidido retrasar tu gastroscopia al 9 de junio", le dijeron, ella pidió que reconsiderarán la decisión, pero le respondieron que han estudiado el caso y que "no tenía nada grave".

20 de marzo de 2020. Suena el teléfono: "Debido a la alerta sanitaria hemos decidido retrasar tu gastroscopia al 9 de junio". Les pido que reconsideren mi caso. Su respuesta: "Olatz, no te preocupes, hemos estudiado tu historial clínico y tú no tienes nada grave". — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 21, 2020



La joven entró por emergencias al hospital en dos ocasiones. En la primera le dijeron que tenía "flojera extrema" y en la segunda, una enfermedad pélvica inflamatoria. Salud la derivó a una ginecóloga que le dijo que no sabía lo que tenía, pero sin duda no era una enfermedad pélvica inflamatoria.



El 9 de junio de 2020 le realizaron la gastroscopia y una biopsia, le diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Estadio IV. "No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien", escribió en la red social.

El 9 de junio de 2020 me diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Estadio IV. No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 21, 2020



Olatz Vázquez ha enfrentado dos ciclos de quimioterapia hasta el momento. En la red social Twitter cuestiona cómo el factor joven es determinante para descartar si se tiene una enfermedad grave o no. También lamenta que por la enfermedad del covid-19 se hayan pospuesto sus exámenes que podrían haber sido determinantes en el diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer.



La joven también compartió en la red social que los médicos le habían comunicado que está reaccionando bien al tratamiento. "Estoy reaccionando bien al tratamiento, el tumor ha reducido bastante y todavía me quedan tres sesiones del tratamiento", escribió.



Las autoridades españolas redujeron este martes 22 de septiembre la cuarentena de 14 a 10 días para las personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado de coronavirus, que sigue avanzando en el país. El gobierno informó de 241 muertes en las últimas 24 horas, un récord desde el inicio de esta segunda oleada, así como de 10 799 contagios.