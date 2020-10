Joven se aisló en su auto para no contagiar a sus padres, tras ser diagnosticado con covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ignacio, un joven de 23 años residente de la localidad de Córdoba, Argentina, decidió aislarse en su auto, luego de haber recibido el resultado positivo de una prueba para la detección del covid-19. El hombre se recluyó en el vehículo cerca de su casa, para evitar contagiar a sus padres.

El joven decidió realizarse la prueba PCR cuando uno de sus amigos fue positivo en un test. Cuando recibió su resultado, se quedó en su auto, pues su casa es muy pequeña y no tenía espacio para confinarse. Según afirmó en una entrevista a medios locales este 26 de octubre del 2020, lo hizo porque su padre es un paciente de riesgo ya que sufre de diabetes.



"Cuando a mí me da también, hablo con mi familia y me recomiendan ir a mi casa. Pero mis padres son pacientes de riesgo, entonces el lunes decidí quedarme arriba del auto", declaró el joven argentino a una radio local.



La comida no fue un problema, esto porque amigos y familiares decidieron llevarle alimento mientras se encontraba recluido en el vehículo. Él los tomaba cuando sus seres queridos se alejaban del auto. Además, aseguró que parqueó el automotor "en un buen lugar".



"Cuando se iban yo los recogía. Por suerte el auto estaba ubicado en un buen lugar y el calor no afectó mucho", relató. Pero aseguró que los días se le hacían eternos.



Finalmente, las autoridades locales conocieron el caso y gestionaron su alojamiento en un hotel de la localidad para que termine su aislamiento.



Argentina registra más de un millón de contagios de covid-19 desde el inicio de la pandemia y ha causado la muerte a 29 000 personas.