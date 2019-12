Josep Gari: ‘Ecuador definió sus objetivos sostenibles’

LEA TAMBIÉN

Las formas para alcanzar el desarrollo sostenible en Ecuador fueron el tema central del Ecuador Premium & Sustainable International Forum, que se llevó a cabo en Quito. Josep Gari, consejero político en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dedicado al Desarrollo Sostenible, explica los principales retos que tienen el país y el mundo para cumplir esta agenda.

¿Cómo se puede definir el concepto de desarrollo sostenible en el país?



El concepto de sostenibilidad es muy amplio y para realizarlo hay que anclarlo en algunos pilares. De lo contrario, la agenda en lugar de orientar, facilita a que cada actor interprete de diferente forma. Ecuador ha definido sus parámetros: deforestación cero, pobreza rural cero, empoderamiento de la mujer y los jóvenes, productividad de calidad y transparente, y empleo digno con salario justo.



¿Cómo se puede lograr el desarrollo sostenible en temas productivos?

La sostenibilidad se debe trabajar en todos los ámbitos incluido, y muy particularmente, en el productivo porque este ha provocado el quiebre entre la naturaleza y la sociedad. La ambición de producir para aumentar la exportación a cualquier costo ha provocado la destrucción de la base que sustenta la productividad. Esta base son los recursos naturales. La filosofía del desarrollo sostenible es integrar los ecosistemas.



¿Se ha podido lograr esto en América Latina?



Han ocurrido progresos importantes en los últimos cinco años, pero a la vez hay regresos. Actualmente hay una situación geopolítica internacional muy variable y es parte de que estamos cambiando de paradigmas. Esto significa que hay que trabajar doblemente duro para consolidar la agenda de desarrollo sostenible. Esta ha sido una región que ha estado avanzada en la agenda ambiental. No fue por casualidad que la cumbre de la tierra de 1992 tuvo lugar en América Latina. El desarrollo sostenible no es fácil o sino ya lo hubiésemos alcanzado.



¿En Ecuador qué se debería privilegiar para alcanzar esta sostenibilidad?

Ecuador tiene gran prestigio por sus ecosistemas y es la base del futuro para el país, por lo que hay que protegerlos. Esos ecosistemas dan la base para la producción agrícola sostenible. En este encuentro, los ministros estaban convencidos en que queremos tener una producción y comercio exterior sostenible. Proteger los recursos naturales significa cuidar los bosques y buscar modelos agropecuarios que sean compatibles con los recursos naturales. También representa reordenar los sistemas de crédito y construir incentivos en función de esto.



¿Se puede tener una ganadería que no produzca emisiones al ambiente?

Hay modelos y significa cambiar la gestión de los animales y el territorio para que la ganadería no sea extensiva y de baja calidad, que ha sido históricamente el problema. Hay que hacer capacitación de los actores y reordenar los modelos. En Ecuador hay asociaciones que están dispuestas a comprometerse porque saben que es viable. Llegar a que el sector sea sostenible va a requerir trabajo, pero hay compromiso del país que a nivel de Naciones Unidas saludamos.



¿Cree que la sociedad ahora exige productos sostenibles?

En el futuro el cacao que se comercializará internacionalmente, por ejemplo, o será sostenible y libre de deforestación o difícilmente podrá tener acceso a los mercados internacionales. Sentimos que está creciendo la demanda, especialmente en países más ricos, de un consumo más responsable social y ambientalmente. Son parámetros que el consumidor internacional está buscando y en base a esto la agenda país debe reorganizarse.