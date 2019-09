José Ramón: ‘Bolívar es un personaje de contradicciones'

LEA TAMBIÉN

Sin proponérselo, José Ramón Barreto ha visitado lugares en Ecuador vinculados al personaje que lo hizo célebre en la pantalla chica, como uno de los protagonistas de la serie de Netflix: ‘Bolívar, una lucha admirable’. A Quito fue invitado el mes pasado por la oficina de Turismo de la capital, pero también visitó a inicios de año Loja, otra parada en la ruta del Libertador, adonde llegó como productor de un stand up cómico del actor ecuatoriano José Andrés Caballero.

Aunque sigue encontrando nexos con el joven Simón Bolívar que interpreta en la serie, dice que jamás temería ser encasillado con el personaje histórico. “Creo que por características físicas no me parezco en nada con Bolívar”, dice.



El actor y productor venezolano, radicado desde hace un año en Guayaquil, cree que es difícil dilucidar cuál fue el verdadero Bolívar, una imagen que en las últimas dos décadas ha sido usada por el socialismo del siglo XXI, pero que “hace 40 años era el dios del capitalismo, su imagen ha sido usada por unos y por otros”.



Barreto celebra que la serie haya propiciado que televidentes se desligaran de prejuicios respecto del Libertador, algo que atribuye al toque de imaginación y a lo que como actores aportaron al personaje, “hasta cierto punto impredecible y, a la vez, creíble”, le explicó a EL COMERCIO.



“Queríamos darle un rostro más humano, cercano, más de carne y hueso, a este personaje que tan bañado de odio ha estado”, dice el actor. “Bolívar es un personaje con tantas contradicciones que se queda corta una serie para descifrarlo”.



José Ramón inició el proceso de audiciones para Netflix desde Caracas –hasta que fue llamado a Bogotá por la coproductora Caracol–, luego de protagonizar ‘Para verte mejor’ (2017), de Venevisión, la “última telenovela de la industria televisiva venezolana”, quebrada por la crisis en la que sumió al país el régimen del presidente Nicolás Maduro.



“Sabíamos que era un ‘stand by’ de la industria en Venezuela, con lo que la producción audiovisual significa para nosotros, toda una cultura, imposible de sostener por la hiperinflación y la inseguridad”, comenta el actor. “Creo que cuando se supere este momento histórico en Venezuela, volveremos mejor que nunca, con estas crisis tan duras las culturas se vuelven más sólidas, la sociedad madura, sacude un poco la realidad de todos y nos hace tomar otro carácter”.



El actor llegó a Ecuador por una propuesta para interpretar un rol en una televisora de Guayaquil. En marzo terminó las grabaciones y se quedó en el país, ha producido dos obras para teatro y aguarda por una propuesta internacional de trabajo en la actuación.

También prepara el lanzamiento de un cortometraje de ficción que protagoniza y produce, ‘El libro de los lamentos’, un drama “que recrea una historia que creemos que sucedió” en la frontera entre Venezuela y Colombia. “El cortometraje plantea una historia alrededor de los robos, secuestros y frustraciones a los que se ven expuestos los migrantes venezolanos, que cruzan de manera ilegal las fronteras por falta de documentos, en busca de una mejor vida”, dice el actor venezolano.