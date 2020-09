Juan Fernando Velasco nombra nuevo director del IFCI

LEA TAMBIÉN

A través de un comunicado, publicado la tarde de este 23 de septiembre del 2020, Juan Fernando Velasco, Ministro de Cultura y Patrimonio, respondió a las denuncias que presentó Jan Vandierendonck, director ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI), en la carta de renuncia que presentó ayer, 22 de septiembre.

En el documento, Velasco señala que designa a José Daniel Flores como el nuevo director ejecutivo encargado del IFCI debido “a las permanentes quejas de los trabajadores del arte y la cultura, quienes han sido afectados por la lentitud en los procedimientos de la institución de fomento”.



Velasco explica que aceptó la renuncia a Jan Vandierendonck por “no cumplir con las decisiones del Directorio de la institución y por el ya mencionado descontento de los actores del sector”.



En la misiva añade que el IFCI no ha realizado ningún desembolso de la línea de fomento Emerge 2020 (Cultura en Movimiento, presentada en marzo de este año) hasta la fecha, “lo cual demuestra indolencia frente a más de 1 300 beneficiarios de este proceso. Adicionalmente, ha incumplido con la implementación de dos sublíneas de fomento y con la convocatoria de la II Fase de la línea Cultura en Movimiento”.



Respecto a los recursos del Fondo de Fomento, sostiene que no han sufrido ningún recorte. “Históricamente se han destinado en promedio, desde 2017, USD 3,5 millones al año. Para el ejercicio 2021 se contempla un incremento del 26 %.



Vandierendonck conversó con este Diario y señaló que hasta la fecha sigue trabajando en el IFCI porque no ha recibido una notificación sobre su carta de renuncia y sostiene que, en relación a la línea de fomento Emerge 2020, lo que el Ministro llama indolencia él llama “responsabilidad”.



“Digo esto porque la línea creada por el Ministerio tiene un sin número de errores e inconsistencias legales”, señaló. “Si bien el Ministerio ha creado la línea la resolución la tenía que firmar yo como director del IFCI. Se trata de un fondo de USD 2 millones, dinero que no se sabía con claridad a quienes iba a beneficiar”.

Vandierendonck añadió que Velasco estaría usando al IFCI como “caja chica del Ministerio”. Añadió que y que “el Ministro no trabaja con sus funcionarios, sino únicamente con sus asesores”.