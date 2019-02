Jorge Mejía presentará su música en Quito

LEA TAMBIÉN

Jorge Mejía es un artista que encontró en ‘An Open Book: A memoir in Music’ el punto de intersección entre la música y la literatura. Se trata de una grabación de 25 Preludios para narrador bilingüe, piano y orquesta, publicado en mayo de 2018 y que le abrieron el camino hacia su primera nominación al Latin Grammy. Textos y música inspirados en sus vivencias personales.

Parte de ese trabajo se presentará en un concierto junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el Maestro invitado Emanuel Siffert, el viernes 15 de febrero, a las 20:00 en la Iglesia de la Compañía de Jesús, en Quito. El evento, organizado por la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (Sayce), será de acceso gratuito hasta completar aforo.



El pianista y compositor colombiano reconocido en la revista Billboard como uno de sus Latin Power Players, conversó con este Diario sobre su presentación en el país y el valor del arte en el desarrollo social.



¿Cómo coincidieron la música y la literatura en ‘An Open Book: A memoir in Music’?



Mientras componía los preludios, también escribía un libro de memorias y de pronto la música empezó a comunicar lo que trataban de expresar las palabras y estas empezaron a comunicar lo que quería decir la música y se empezó a unir todo de forma que el proyecto se volvió inseparable.



¿Qué aporta la palabra a la música y viceversa?



En lo que se refiere a la nueva música clásica, siento que las palabras crean una conexión emocional que ayuda mucho a las piezas. La idea es provocar imágenes a través de las palabras que luego se complementan con la música, de forma que la gente empieza a vivir la experiencia artística de una manera distinta.



¿Qué pasajes de este libro musical se escucharán en Quito?



Es una selección de cinco piezas musicales con sus narrativas, excepto la primera. Se trata de un preludio en Fa mayor, nominado al Latin Grammy 2018 como Mejor composición clásica contemporánea, una pieza que proyecta mucha energía, entre percusiones y cuerdas. A esta le sigue una pieza en Re mayor, más lenta y romántica cuya narrativa rememora la historia de cuando mi madre dejó el colegio a los 13 años para casarse con su primer amor, en un arrebato pasional.



¿Qué otras piezas completan el repertorio?



La tercera es un preludio en Do menor sostenido, una pieza más percusiva que evoca los paisajes de Chinchiná y el encuentro de mis padres. El siguiente preludio es en Sol menor que se acompaña con un texto sobre mi visión sobre la mujer. El siguiente es en Mi mayor, que se presenta como un desenlace, con un relato titulado Sobre las medias naranjas, que queda abierto a la interpretación.



¿Hay otros proyectos literarios o musicales en camino?



Ahora trabajo en un nuevo proyecto, bajo la misma modalidad de narrativa y música, que habla sobre un edificio en el que viví en Miami Beach, construido en 1920. El concepto parte de la idea de querer saber las historias de todas las personas que pudieron habitar ese mismo espacio durante décadas, que hacen que me pregunte ¿Y si esas paredes pudieran hablar?



¿Cómo ha sido el tránsito desde la interpretación de otros autores hacia la interpretación de sus propias composiciones?



Ser compositor y escritor ha sido una constante en mi vida. Lo que sí he tratado de hacer es educarme para entender lo que se ha hecho con antelación y dominar las obras de grandes maestros y tomar de aquello mis propias decisiones sobre lo que quiero crear.



¿Cómo influye la cultura y el entorno en su trabajo?



Soy rocanrolero y como presidente de Sony/ATV Music Publishing también trabajo con grandes compositores latinos. En este último trabajo se escuchan más elementos de rock e influencias europeas, pero en las nuevas piezas que vienen se nota la influencia de los ritmos latinos.



¿Cree que la música debe ser parte de la educación escolar?



Para mí es la educación más importante que se le puede dar a un niño porque les da las bases para escuchar a los demás, trabajar en equipo, resolver problemas complejos, genera un sentimiento de éxito cuando se logra una interpretación. Es una educación clave y básica que solo ayuda al país y a la cultura que le da importancia a ese tipo de educación.

¿Qué función cumple la música en la economía de un país?



El arte es vital para el éxito de cualquier país, porque nos hace más humanos, nos ayuda a mejorar. A nivel económico, dependiendo del país, genera un porcentaje importante en el Producto Interno Bruto. El experimento humano tiene dos soluciones. Educación y ambiente. Los pueblos más exitosos a nivel económico tienen un enfoque en el arte muy importante porque es una manera de exportar cultura y generar fuentes de trabajo.