El cantante ecuatoriano Jombriel sorprendió a sus seguidores con la confirmación del lanzamiento de su primer álbum titulado ‘De la Suerte’. La noticia fue compartida en sus redes sociales y rápidamente encendió la expectativa de miles de fanáticos que esperan con ansias escuchar las 15 canciones que lo componen, según detallaron medios como Los 40 y Radio Huancavilca.

✨ Jombriel y su gran anuncio

El pasado 19 de mayo de 2025, Jombriel publicó en Instagram una foto de su infancia acompañada de la lista de temas que darán forma al proyecto. Entre ellos figuran Vitamina, 2X1, Parte y Choque RMX, Xclana, Venus y La Granja de Jombriel, canciones que ya han sido estrenadas y recibidas con entusiasmo por el público.

Semanas más tarde, el artista confirmó lo que todos esperaban: el disco completo estará disponible el 26 de septiembre. El anuncio lo hizo en un breve video en el que interpretó fragmentos de una canción junto a un violinista y un violonchelista, detalle que anticipa la fusión de estilos y el sello personal que caracteriza su propuesta.

🚀 Un ascenso meteórico

Con apenas 21 años, Jombriel se ha convertido en un fenómeno global. Ha alcanzado más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, superando a figuras como Thalía, Chayanne y Marco Antonio Solís. Radio Huancavilca destacó que su crecimiento parece no tener límites, pues ya brilló en la gala de los Premios Heat y fue reconocido por Billboard como una de las promesas más sólidas del urbano latino.

🎧 Lo que promete ‘De la Suerte’

Los 40 resaltaron que este álbum mostrará la versatilidad de Jombriel, quien ha sabido combinar distintos géneros para conectar con una audiencia diversa. La expectativa es alta y sus seguidores esperan que este lanzamiento marque un antes y un después en su carrera.

La fecha ya está marcada en el calendario: 26 de septiembre. La cuenta regresiva comenzó, y con ella, la sensación de que ‘De la Suerte’ puede convertirse en el álbum que confirme a Jombriel como uno de los grandes nombres de la música latina.

