'Joker' se ríe último al conseguir un récord en la taquilla norteamericana

La película 'Joker' de Warner Bros sobrevivió la intensa controversia sobre sus temas violentos al recaudar un estimado de USD 93,5 millones en cines norteamericanos este fin de semana, estableciendo un récord para un lanzamiento de octubre, informó el domingo 6 de octubre del 2019 la firma especializada Exhibitor Relations.

Protagonizada por Joaquin Phoenix, 'Joker' cuenta la historia de fondo del ascenso del maníaco enemigo de Batman, entregando un oscuro e inquietante retrato del descenso de un aspirante a comediante hacia la locura.



En medio de temores de que podría inspirar violencia, algunos cines proporcionaron seguridad adicional para el estreno de 'Joker' . En 2012, un tiroteo en la proyección de una película de Batman, 'The Dark Knight Rises' , en Aurora, Colorado, cobró 20 vidas.



La cinta, dirigida por Todd Phillips (Creador de la trilogía de 'The Hangover' ('¿Qué pasó ayer?' o 'Resacón en Las Vegas') , logró el León de Oro de Venecia, pero ha recibido críticas tibias. El diario The Washington Post calificó la película -de clasificación R (restringido) - de “sombría” y “superficial”, CinemaScore le dio B+ y obtuvo un 69% en el sitio web de Rotten Tomatoes.



La película animada de Universal 'Abominable' obtuvo un distante segundo lugar en la taquilla, obteniendo USD 12 millones para el período de viernes a domingo en su segundo fin de semana. Cuenta la historia de una adolescente y sus amigos que intentan ayudar a un joven Yeti a reunirse con su familia mientras un hombre rico busca capturarlo como un premio.



En tercera posición, con 8 millones, quedó “Downton Abbey”, la adaptación cinematográfica de la serie de televisión que narra las aventuras de la familia Crawley y sus sirvientes en momentos en que luchan para prepararse para una inesperada visita de la realeza británica.



“Estafadoras de Wall Street”, de STX Film, quedó en cuarto lugar. La película de Jennifer Lopez se basa en una historia real sobre estripers que roban a sus ricos clientes en una Nueva York golpeada por la recesión.



Y quinta quedó la cinta de terror 'It: Capítulo 2', con USD 5,4 millones. De Warner Bros, presenta las versiones adultas de los niños que lucharon contra el aterrador payaso Pennywise hace 27 años, obligados a hacerlo nuevamente.



El 'top ten' de la taquilla la completa:



'Ad Astra' (USD 4,6 millones)



'Judy' (USD 4,4 millones)



'Rambo: la última misión' (USD 3,6 millones)



'War' (USD 1,6 millones)



'Chicos buenos' (USD 900,000)



Video: YouTube, cuenta: Espinof