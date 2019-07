John Leguizamo: 'Los estereotipos en Hollywood desaparecen con latinos más fuertes'

LEA TAMBIÉN

El actor John Leguizamo está convencido de que los estereotipos de los hispanos se acabarán en Hollywood cuando haya una industria latina capaz de "enorgullecer a esta comunidad" por su pasado y su aportación a Estados Unidos.

"Siempre pongo a gente latina en el elenco, también detrás de las cámaras y en el resto del equipo porque uno tiene que emplear a latinos y apoyar proyectos latinos para crear una industria fuerte en este país", aseguró este jueves 11 de julio de 2019 a Efe en Miami el también productor de cine y televisión.



En este sentido lamentó que "solo el 3% de las caras que salen en la pantalla" de Estados Unidos son latinas y reivindicó "la importante aportación" de los hispanos en este país a lo largo de la historia.



Leguizamo, de ascendencia colombiana y puertorriqueña y 54 años, está en Miami para presentar este fin de semana la obra de teatro 'Latin History for Morons' (Historia Latina para tontos), que, según dijo en una clara alusión a la política anti-inmigrantes de Donald Trump), ha tenido más éxito debido a la "temporada oscura" que está viviendo Estados Unidos.

"Si hubiera producido esta misma obra hace quince años, no hubiera tenido el mismo impacto que ha tenido ahora", subrayó.



Recuerda que cuando era joven no veía a muchos latinos en la televisión, a excepción de Ricky Ricardo -interpretado por Desi Arnaz- o el personaje de dibujos animados Speedy Gonzáles, que representaba a un ratón mexicano. "Ahora ha cambiado, no lo suficiente para mi gusto, pero es mucho mejor que lo que era antes", manifestó.



En ese sentido animó a que, como él, otras celebridades latinas "utilicen su visibilidad para ayudar al resto de la gente, que hablen de política y de otros problemas". "Que no solo hablen de lo bonito y lo fácil que es todo aquí", apostilló.



Sin embargo, se muestra optimista con el futuro en la industria del cine y la televisión de Estados Unidos. Incluso pone como ejemplo algunas producciones latinas, como 'Roma' o 'El abrazo de la serpiente', que lograron el reconocimiento y el respaldo de Hollywood.



"Tenemos mucho talento: tenemos a Alfonso Cuarón, a Alejandro González Iñárritu, a America Ferrera, a Benjamin Bratt, a Benicio del Toro, todos ellos están destacando, pero falta mucho más por hacer", agregó.



Tras su gira teatral por Estados Unidos, el actor y productor continuará con sus proyectos en el cine y la televisión y próximamente estrenará 'Critical Thinking' y 'The Night Clerk'.



Leguizamo emigró a Estados Unidos cuando tenía 4 años y creció en el barrio de Queens, en Nueva York.



Desde muy joven se sintió atraído por el mundo del espectáculo y empezó en el negocio gracias al circuito de clubes de teatro de la Gran Manzana.



Con 19 años le llegó su primera oportunidad para trabajar en la mítica serie 'Miami Vice' (1984), donde interpretó a Esteban Calderone, el hijo del narcotraficante Orlando Calderone.



Con el paso del tiempo se dio cuenta de que ese papel, que reflejaba la época más oscura del sur de la Florida por el crimen, la corrupción y el tráfico de drogas, "estaba muy estereotipado".



Desde entonces, afirma, tuvo conciencia de que la industria de Hollywood utilizaba a los latinos solo para "cosas negativas".



Por eso, el popular Luigi de 'Super Mario Bros' (1993) lucha para acabar con esa "injusticia" y "mostrar otra cara" de esta comunidad.



Sobre la obra que presenta en Miami, dice que la gente aprende en el teatro "lo mucho que hemos contribuido a este país, porque somos la segunda minoría más antigua después de los indígenas".

"Nosotros necesitamos sentirnos bien orgullosos de ser latinos, ojalá que esta obra ayude a muchos latinos en este país y que no se sientan acomplejados ni avergonzados por nada", agregó.