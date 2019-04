El artista Joey Blake ofrecerá un concierto en el Teatro Capitol de Quito

LEA TAMBIÉN

Este viernes 5 de abril del 2019 a las 19:00 se abrirán las puertas del Teatro Capitol de Quito. El recinto acogerá ese día una presentación del productor Joey Blake que se iniciará a las 19:30 y se extenderá hasta las 21:30.

En su carrera, Blake ha producido cinco álbumes. Ha trabajado con artistas como Bobby McFerrin, cantante a capella y director de orquesta estadounidense, autor de exitosos álbumes como 'Medicine Music', 'Circlesongs', 'Vocabularies' y 'SpiritYouAll'.



El concierto del viernes en Quito es producto de una clase magistral previa de Blake, quien además es uno de los miembros de la agrupación Voicestra, un conjunto a capella. También es integrante del grupo Gimme5 que se encuentra de gira junto a McFerrin presentando sus trabajo musical.

En la carrera de Blake también destaca su participación como miembro fundador del grupo Sovoso. Actualmente, el músico trabaja en un trío vocal de improvisación llamado We Be 3 y Back to the Band, una cuyos cinco integrantes son egresados del Berklee College of Music de Boston, la universidad privada de música más grande del mundo.



El evento del viernes será de libre acceso y los interesados en asistir deben inscribirse en la página web de Quito Cultura para poder acceder a sus pases. Se recomienda a los asistentes llegar 30 minutos antes del inicio de la función. Las puertas del Capitol se cerrarán 10 minutos después del inicio del show.