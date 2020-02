Joaquin Phoenix salvó a una vaca y su cría de la muerte en un matadero tras ganar el Oscar

LEA TAMBIÉN

Después de enunciar uno de los discursos más contundentes y emotivos de la edición 91 de los premios Oscar y ganar su primera estatuilla el 9 de febrero del 2020, Joaquin Phoenix labró sus palabras con hechos. El 10 de febrero salvó a una vaca y su cría de morir en un matadero, en Estados Unidos.

En un video de ocho minutos, Farm Sanctuary, una organización animalista que recibe a especies vulneradas, compartió el acto de conciencia que realizó el actor. El audiovisual da cuenta de una visita que Phoenix realizó a un matadero estadounidense. Allí dialoga con Anthony Di María, CEO y presidente de lugar, sobre las implicaciones éticas, pero, sobre todo, ecológicas de las áreas donde un animal llega a morir para el consumo humano.



Phoenix le pregunta a Di María sobre cómo es el proceso que un animal vive antes de ingresar al matadero. El hombre responde que en el lugar “intentan que la especie sufra lo menos posible” y que si un cordero nace allí “no son separados de su madre o su familia”. Entonces, Phoenix camina y observa con detenimiento a decenas de vacas que llevan una identificación número en su oreja, alojadas en un corral.

Di María dice que, al contrario de otros mataderos, allí no hay hacinamiento. “Como puede ver, es un lugar amplio y las vacas no sufren la insolación, están bien hidratadas”, le dice el hombre. Phoenix lo escucha pero no deja de cuestionar que el fin de los animales es la muerte. “Intento entender su perspectiva, pero los términos ‘amables’ que utiliza no desvanecen la realidad”, dice.



En la próxima escena, aparecen Liberty, la vaca, e Indigo, la cría. Ambos mamíferos son negros y están juntos. Lo que sigue son imágenes conmovedoras. La pequeña vaca bebe la leche de su madre y permanece a su lado. Entonces, el actor carga a Liberty y las lleva lejos de matadero. Tras un largo recorrido, Phoenix y el equipo de Farm Sanctuary reciben a los dos animales en su granja.

En un comunicado difundido por la organizado, el ganador de Oscar por su actuación en ‘Joker’ escribe: “Liberty e Indigo nunca más van a sentir la crueldad de ser humano. Espero a que a medida que Indigo vaya creciendo junto a su madre en el santuario, siempre recuerde que la amistad puede nacer de los lugares más insólitos”.



El intérprete recordó el alegato ambiental que enunció en la gala de los Oscar: “Sin importar nuestras diferencias, la bondad y la compasión deberían ser lo que guíen todo a nuestro alrededor”.