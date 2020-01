Joaquin Phoenix y su discurso que fue censurado por canales de televisión

LEA TAMBIÉN

Joaquin Phoenix se llevó el premio al Mejor Actor de Drama en los Golden Globes, evento que se desarrolló el domingo 5 de enero del 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos. Su papel estelar como Arthur Fleck en la película 'Joker' le hicieron merecedor a este galardón que no estuvo excento de controversia debido a su discurso al momento de recibir la estatuilla.

Phoenix, con un estilo punzante y mordaz, se refirió a la "hipocresía" de Hollywood con los problemas del mundo, como el cambio climático, asuntos políticos, entre otros.



Respecto a los incendios que azotan a Australia el actor fue enfático al mencionar que no sirve de nada hablar de ello si no se hace nada al respecto. "No quiero cargarlo todo, no quiero agitar las aguas, pero ya están agitadas. Está muy bien desearle lo mejor a Australia, pero no sirve de nada".

Asimismo, habló sobre las próximas elecciones en Estados Unidos. "Espero que todos juntos podamos unirnos y llevar a cabo cambios reales. Está muy bien pedir el voto, pero a veces tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad y hacer sacrificios y cambios en nuestras vidas", dijo.



"No hay un p... mejor actor", acotó Phoenix, con el reconocimiento en sus manos. En ocasiones anteriores el intérprete ya había denominado a esta época de premios como una "mentira".



Estas expresiones le valieron que en repetidas ocasiones la organización emitiera un pitido para no permitir escuchar algunas palabras soeces proferidas por Phoenix.

De igual manera, varias cadenas de televisión tuvieron que editar su discurso e incluso censurarlo debido a que se exponían a multas por permitir que dichas palabras salgan al aire.