La escritora J. K. Rowling donó USD 18,6 millones para la investigación de enfermedades neuronales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La escritora escocesa J.K. Rowling donó USD 18,6 millones el miércoles 11 de septiembre del 2019 a un centro que lleva el nombre de su madre en la ciudad escocesa de Edimburgo para apoyar la investigación de enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, el parkinson y la demencia.

La Clínica de Neurología Regenerativa Anne Rowling de la Universidad de Edimburgo se construyó con una donación de USD 12,1 millones que la autora de 'Harry Potter' aportó en 2010.



El objetivo de la suma destinada ahora es crear nuevas instalaciones y apoyar la realización de más estudios y ensayos clínicos a pacientes con enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, de la que la madre de la autora, Anne Rowling, falleció a los 45 años.

La Universidad de Edimburgo ya creó en 2007 un centro para la investigación de la esclerosis múltiple, que también recibió el apoyo económico de Rowling.



La conocida autora afirmó que cuando se fundó la clínica Anne Rowling, no hubiera podido predecir "el increíble progreso" que el centro logró -en el campo de la neurología regenerativa, lo que ha motivado su donación.



"Es un gran orgullo para mí que la clínica haya combinado estas elevadas ambiciones con un apoyo práctico sobre el terreno para las personas con esclerosis múltiple, independientemente de la etapa y el tipo que padezcan. He visto de primera mano la diferencia que este apoyo puede suponer", afirmó Rowling en un comunicado.



El director del centro, Siddharthan Chandran, dijo que el método de trabajo de su equipo está muy personalizado, ya que se basa en "escuchar e involucrar a las personas que viven con estas difíciles condiciones" para poder incluirles en la realización de estudios y ensayos clínicos.



"Esta donación increíblemente visionaria y generosa aumentará el potencial de la medicina personalizada para las personas con esclerosis múltiple en Escocia y otros lugares", indicó.



La escritora se inspiró en muchos lugares de Edimburgo para escribir la historia del niño mago Harry Potter y lo que comenzó como una historia escrita en los cafés de la ciudad escocesa se ha convertido a lo largo de los años en una compañía multinacional basada en sus siete novelas.

De acuerdo con la lista elaborada por el diario The Sunday Times, Rowling tiene una fortuna estimada de USD 910 millones con la que colabora en varias causas benéficas.