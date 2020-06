Una jirafa del zoológico de Loja murió el pasado 17 de junio del 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una jirafa murió ayer, miércoles 17 de junio de 2020, en el Bioparque Orillas de Zamora. Según los responsables de este zoológico municipal de Loja, el animal falleció al momento de nacer debido a complicaciones en el parto.

Jorge González, administrador de este centro municipal, explicó la tarde del 18 de junio del 2020 en una rueda de prensa que la jirafa se quedó embarazada cuando aún no había alcanzado su madurez sexual y sus órganos no estaban desarrollados.



Los dos ejemplares, un macho y una hembra, llegaron a este centro de manejo en el año 2017. Ambos pasaban sus días en el mismo recinto, mientras eran observados por los visitantes.



Se estima que la hembra tenía dos años y dos meses cuando descubrieron que estaba preñada, y la recomendación es que la especie tenga crías a partir de los cuatro años de edad. González dice que el periodo de gestación se llevó a cabo con normalidad.



Ayer, un trabajador del centro le dio la noticia de que el animal había empezado a parir. El administrador del centro cuenta que, basándose en el criterio de especialistas de México y Chile, esperaron las dos horas que se supone dura el parto sin problemas.



Una vez transcurrido este tiempo, el animal no podía nacer, por lo que tomaron la decisión de ayudar a la madre. González cuenta que la hembra empezó a presentar un parto distócico. El feto estaba mal ubicado en el canal.

Las patas y la cabeza de la cría empezaron a salir, pero continuaban los problemas. González relata que en ese momento se comunicaron nuevamente con los especialistas extranjeros para recibir apoyo técnico. En el país, dice, no hay expertos en este tipo de animales.



En todo este proceso, la hembra ya habría empezado a cansarse, por lo que los especialistas decidieron inducir el parto. Al sacarla, se dieron cuenta de que esta no respiraba. González dice que le practicaron primeros auxilios para tratar de que se recuperara, pero no dio resultado. Los órganos de la madre no estaban preparados para este proceso y la cría estaba muy desarrollada.



Según González, no se difundió la noticia sobre el embarazo del animal porque la idea era esperar a que nazca para dar la sorpresa al público. El animal fue embalsamado para futuros estudios.



Renato paredes, jefe de Gestión Ambiental del zoo de Loja, explica que estaban preparando un informe técnico sobre lo ocurrido, pero la noticia se filtró y decidieron salir a explicar lo sucedido. Ambos aclaran que las 320 especies que habitan en este centro reciben todos los cuidados.