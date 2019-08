Jet de la cantante Pink chocó y se incendió al aterrizar en Dinamarca 

LEA TAMBIÉN

Medios internacionales reportan que un jet privado de la cantante estadounidense Pink, que se encuentra en una gira mundial, chocó y se incendió al aterrizar en Dinamarca. La intérprete de So What no se encontraba a bordo cuando ocurrió el percance.

Según la cadena estadounidense CBS, quienes sí estaban a bordo eran los miembros del equipo de representación artística de Pink. El accidente tuvo lugar la noche del lunes 5 de agosto del 2019 y no se registró personas heridas.



La información la confirmó la promotora del concierto de Pink en Noruega, Kristin Svendsen al periódico VG, según CBS. El avión llegó hasta Dinamarca procedente de Oslo (Noruega) y el equipo se trasladaba al siguiente destino del tour Beautiful Trauma de Pink en la ciudad de Horsens.

El accidente del jet privado de la cantante Pink se encuentra bajo investigación. Foto: AFP.

Los bomberos locales lograron apagar las llamas del avión. La aeronave incendiada fue una Cessna 560XL registrada en Alemania y autoridades investigan qué produjo la falla que impidió el aterrizaje.