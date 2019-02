Jesús Vidal, ganador del Goya: Me vienen a la cabeza tres palabras inclusión, diversidad y visibilidad

LEA TAMBIÉN

Jesús Vidal se hizo la noche del sábado 2 de febrero del 2019 con el Goya al mejor actor revelación por su papel en 'Campeones' de Javier Fesser, en la que interpreta a uno de los jugadores del equipo de baloncesto que entrena Javier Gutiérrez.

"Ustedes han distinguido a un actor con discapacidad, no saben lo que han hecho", dijo Vidal al recoger el premio y mencionó tres palabras: "inclusión, diversidad, visibilidad".



Los otros candidatos a este Goya eran Moreno Borja por 'Carmen y Lola', Francisco Reyes por 'El reino' y el bailarín Carlos Acosta por 'Yuli'.



Filólogo de formación, Vidal realizó hace 10 años un máster de Periodismo en la Agencia Efe y trabajó en prácticas en la sección de Deportes, su otra gran pasión, especialmente el ciclismo.



Como actor había desarrollado hasta ahora su carrera en el teatro con montajes como 'Cáscaras vacías', una producción del Centro Dramático Nacional y LaZona.



Vidal tiene una discapacidad visual aunque en el filme de Fesser se ha puesto en la piel de una persona con discapacidad intelectual.



El actor, que emocionó al auditorio con sus agradecimientos, compartió el premio con sus compañeros de reparto. "Sin vuestra frescura, espontaneidad y talento esto no hubiera sido posible", aseguró.



"Yo venia del teatro pero el cine me ha enamorado, espero este idilio siga años más", añadió.