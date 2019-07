Jesús Escalera, el mejor chef pastelero de Latinoamérica del 2019, ensaya con los sabores de las frutas ecuatorianas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jesús Escalera, chef español que fue galardonado como el mejor chef pastelero de América Latina del 2019 según los 50 Best Restaurant LATAM por su propuesta gastronómica en el restaurante La Postrería de Guadalajara, está de visita en el Ecuador desde el 15 al 21 de julio del 2019. Él estudiará los sabores frutales del país para incorporarlos a sus postres.

“Durante mi estancia en el país del centro del mundo intentaré que lo dulce quede en segundo plano, pese a que sus frutas tienen un dulzor que se mantiene todo el año”, advierte Escalera, quien también recibió el recibió el galardón Latin America’s Best Pastry Chef en el 2018.



Entre el 15 y 19 de julio de 2019, Escalera compartirá con los estudiantes de GQB Escuela de Arte Culinario, en donde abordará la forma de preparación de algunos de sus platillos como Bosque, que se asemeja a hongos realizados con frutas, miel de pino, matcha, flores y hongos de nubes deshidratadas.



El postre Panal estuvo entre las opciones estudiadas. Este consiste en un helado de miel de azahar y yuzu (citrico asiatico), acompañado de canguil caramelizado, helado de romero y cremoso de limón.



Escalera, nativo de Utrera, poblado cercano a Sevilla (España), reconoce que una de las principales motivaciones para llegar al país fueron los sabores intensos de la fruta ecuatoriana que sirven para potenciar la propuesta de postres.

“En España, Italia y México me he encontrado a chefs de Ecuador y todos me presumían sobre los sabores de sus frutas. Solo he venido a comprobarlo”, explica. Añade que este fin de semana (20-21 de julio del 2019) pasará por los cacaotales del Litoral. “En España, cuando se escuchaba que el cacao procede de Guayaquil, ya era considerado un producto de calidad”, reseña.

Para él, el cacao ecuatoriano tiene mucho potencial debido a la tendencia mundial de producir chocolate de alta calidad en el lugar de origen de este producto. “El cacao es como el vino, ya que depende del clima, del lugar donde se lo cultive y de su última cosecha para que su sabor sea distinto. Eso no solo ayuda a los pasteleros, sino que la persona común puede acceder a sus sabores a diario”, dice.

Aunque en esta ocasión solo va a estar una semana en suelo nacional, Escalera tiene programado regresar al Ecuador en septiembre para participar como ponente de un Congreso de Pastelería, en el cual se abordará sobre la filosofía detrás de los postres.



“Hay chocolates que vienen bien con sabores frutales y hay otros que vienen bien con sabores florales, frescos y perfumados. La habilidad consiste en saber a cual apostar en cada postre”, detalla.