Estrella de cine para adultos Jessica Jaymes fue hallada sin vida en su casa

La conocida actriz del cine para adultos Jessica Jaymes murió a los 43 años. La noticia la dio a conocer el portal especializado en el mundo del espectáculo TMZ que informó que Jaymes fue hallada sin vida en su casa en San Fernando (California).

Fuentes de la Policía dijeron a TMZ que fue una amiga de Jaymes quien encontró el cuerpo la tarde del martes 17 de septiembre del 2019. La mujer acudió a la vivienda de la actriz para ver cómo estaba, pues no había escuchado nada de ella en mucho tiempo.



Según el medio, cuando la amiga llegó a la casa encontró a Jaymes "inconsciente". Los servicios de emergencia acudieron para atender una emergencia por ataque cardíaco pero no hubo nada que pudieran hacer por la intérprete, quien fue declarada muerta en la escena.



Por ahora, dice TMZ, la causa de la muerte es desconocida y la oficina del forense del condado de Los Ángeles está investigando el hecho. Se conoce que la actriz tenía un historial de epilepsia, sin embargo, se encontraron varios tipos de drogas en la vivienda.



Jessica Jaymes inició su carrera en la industria del cine para adultos en el 2002 cuando tenía 26 años. Su salto a la fama se dio en el 2004 cuando fue descubierta por la revista Hustler y se convirtió en la primera modelo contratada por el medio.



Su última publicación en Instagram data del pasado 12 de septiembre del 2019 cuando difundió una fotografía en la que aparece desnuda con su brazo cubriendo sus senos y acompañada de su estilista. "Hola a todos. Me tomé unas vacaciones de un par de días. Los amo. Me disculpo y espero que todos estén teniendo el mejor sexo de sus vidas", se lee en el texto que acompaña la fotografía.

En el 2018, Jaymes fue incluida en el Salón de la Fama del Adult Video News y en el 2004 recibió el título Honey of the Year de la revista Hustler. Actuó en más de 200 películas para adultos y apareció en programas como 'Weeds', 'The Howard Stern Show', 'Celebrity Rehab Sober House' y 'Vivid Valley de HBO.