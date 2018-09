Jerry Rivera espera recuperarse antes de evaluar una demanda contra el Municipio de Milagro

LEA TAMBIÉN

El cantante puertorriqueño Jerry Rivera aún no se ha planteado interponer una demanda por el accidente que sufrió cuando se desplomó el ascensor de la tarima del certamen Reina de Milagro (Guayas), pero su equipo de trabajo tampoco descarta a futuro esa posibilidad, según informó a EL COMERCIO Félix López, manager del boricua. Una decisión al respecto dependerá de la evolución en la recuperación del El Niño de la Salsa, dijo.

“Ahora mismo nosotros estamos enfocados en la recuperación de Jerry, de hecho mañana tiene cita con su ortopedista para saber como va la recuperación, porque tenemos septiembre y octubre que no estamos trabajando y esperamos volver al trabajo en noviembre”, indicó López vía telefónica, este lunes 24 de septiembre. “Cuando tengamos algo real sobre cualquier acción legal lo haremos saber en un comunicado”.



Medios de comunicación de habla hispana en Estados Unidos informaron que el artista demandará al Municipio de Milagro, en la provincia del Guayas, por los daños y el dinero que el equipo de trabajo está perdiendo a raíz del accidente que sufrió en Ecuador la noche del pasado 25 de agosto de 2018.



El cantautor fue sometido a una intervención quirúrgica en Orlando (Florida) el 29 de agosto debido a la ruptura de tendón del cuádriceps de la pierna derecha y deberá guardar reposo por dos meses. Al equipo de trabajo del artista le preocupan las probables secuelas del accidente, agregó el manager.



Giovanni Fantoni Zurita, procurador Síndico del Municipio de Milagro, informó que hasta este 24 de septiembre no existe ninguna demanda contra la municipalidad planteada por Jerry Rivera ni por sus representantes, dado que no han recibido notificación judicial.



“Nosotros tampoco tenemos un contrato con el artista internacional, no tenemos una relación contractual él, nuestra relación es con el contratista que organizó el evento”, indicó el Procurador.



El Municipio adjudicó la organización del evento de elección del certamen Reina de Milagro 2018 a la firma contratista Eventos Carmita, por un monto de USD 100 000, según consta en el portal de Compras Públicas. "La relación del artista es con el contratista y no con el Municipio de Milagro, mal cabría indicar que nos van a demandar", subrayó Fantoni.