Jennifer López y STX harán el 'biopic' de la narcotraficante Griselda Blanco

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jennifer López se aliará con STXfilms para abordar la película biográfica que la actriz y cantante lleva años preparando acerca de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, informaron este jueves 25 de julio de 2019 medios estadounidenses.

López figurará también como productora en este filme que podría suponer, asimismo, su debut como directora, aunque todavía no se ha confirmado este punto, aseguró The Hollywood Reporter.



Bajo el título 'The Godmother', este proyecto había dado sus primeros pasos hace tres años de la mano de HBO, pero finalmente la cinta no será para la pequeña pantalla sino que llegará a los cines con STXfilms.



Tras haber trabajado con STX en 'Second Act' (2018) y en la inminente 'Hustlers, López aseguró este jueves 25 de julio de 2019 que siempre ha sentido fascinación por la figura de Griselda Blanco.



"Es todas las cosas que buscamos en narración y personajes dinámicos: infame, ambiciosa, conspiradora, escalofriante", apuntó la artista latina.



Conocida por apodos como 'la madrina de la cocaína', Blanco participó en la fundación del cartel de Medellín y adquirió un enorme poder en el mundo del narcotráfico en la década de los setenta y los inicios de los ochenta.



Blanco fue, además, pionera en la estrategia de exportar droga a Estados Unidos, país en el que fue encarcelada durante casi dos décadas tras su detención en 1985.



En 2004 fue deportada a Colombia, donde se mantuvo en la clandestinidad, tras ser considerada una de las mujeres más ricas del mundo, hasta que fue asesinada en 2012 en Medellín.

​



López, que cumplió el miércoles 50 años, estrenará en septiembre 'Hustlers', película basada en hechos reales sobre un grupo de bailarinas de 'striptease' de Nueva York y que cuenta con un elenco completamente femenino en el que también aparecen Cardi B, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

'Hustlers' será el debut en el cine de Cardi B, la rapera estadounidense de ascendencia dominicana que se convirtió en toda una estrella del hip-hop gracias a su disco 'Invasion of Privacy' (2018) y a canciones muy exitosas como 'Bodak Yellow' y 'I Like It'.