Jennifer Aniston, sobre el regreso de 'Friends': 'Estamos trabajando en algo'

Aunque parece que por el momento los fans de 'Friends' no tendrán su ansiado reboot, los protagonistas de la serie podrían estar preparando algo para rememorar la exitosa comedia.

Así lo ha revelado Jennifer Aniston durante su paso por el programa de Ellen DeGeneres el 28 de octubre del 2019. Allí la actriz confirmó las declaraciones de los creadores en el festival de Tribeca, donde aseguraron que no habría reboot.



Sin embargo, sí reveló que tanto a ella como a sus compañeros "les encantaría que hubiera algo, pero no sabemos qué es ese algo. Lo estamos intentando. Estamos trabajando en algo", dejó caer Aniston.



Aniston habló también sobre su récord Guiness en Instagram, cuando se convirtió en la usuaria que más rápido superó el millón de seguidores. La actriz explicó a DeGeneres por qué había decidido unirse finalmente a la red social.



"No va a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no unirte a la fiesta? Y no es tan aterrador", dijo la intérprete. Aniston añadió que la plataforma se puede usar para "compartir información, conectarse con los fans, corregir los errores que se dicen sobre ti, divertirse, burlarse de sí mismo, burlarse de los demás", bromeó.

Los actores principales de 'Friends' fueron las grandes estrellas de la NBC desde 1994 hasta 2004 y sus salarios siempre fueron un gran tema de discusión durante la emisión de la serie. A pesar de que han pasado 14 años desde el fin de la serie, la gente todavía está hablando del dinero que ganan Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, ya que los actores siguen acumulando cerca de USD 20 millones al año por la emisión de la ficción.



Aniston pronto estrenará The Morning Show. La serie que protagoniza junto que Reese Witherspoon y Steve Carell llegará a Apple TV+ el próximo 1 de noviembre del 2019.