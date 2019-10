Jennifer Aniston debuta en Instagram con imagen que muestra un reencuentro de 'Friends'

LEA TAMBIÉN

La actriz estadounidense Jennifer Aniston se unió a la red social Instagram este martes 15 de octubre de 2019. En su debut publicó una imagen junto al elenco de la recordada serie ‘Friends’ y en pocas horas la intérprete logró superar la suma de 250 000 seguidores en su perfil.

En la descripción de su perfil, Aniston, recordada por haber dado vida a Rachel Green en la serie, escribió: “Mis amigos me llaman Jen”. Aniston no posee cuentas en ninguna otra red social por lo que sus fanáticos le dieron una calurosa bienvenida con mensajes como: “Esto me hace muy feliz”. “Esto es grande”, “Bienvenida Jen” y "Gran día para estar vivo".



La actriz debutó en la red social con una fotografía nunca antes vista en la que aparece junto a los otros cinco miembros del elenco principal de 'Friends'. En la imagen aparecen juntos Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), David Schwimmer (Ross Geller), Matthew Perry (Chendler Bing). Los actores están abrazados y sonríen en la imagen que en apenas cuatro horas superó los dos millones de 'me gusta' en Instagram.



Un texto en el que se lee: “Y ahora también somos amigos de Instagram. Hola Instagram” acompaña a la foto que provoca nostalgia al rememorar las aventuras de los seis amigos neoyorkinos que tuvo una duración de diez años y la misma cantidad de temporadas.



La amistad de los integrantes de ‘Friends’ transcendió de la pantalla a la vida real y con frecuencia se reúnen. El pasado 6 de octubre Courtney Cox publicó una foto junto Aniston y LeBlanc que también alcanzó más de dos millones de me gusta. Bajo la imagen se lee: “Una rara noche y me encanta”.