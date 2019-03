J Balvin participará en el festival South by Southwest de Austin

LEA TAMBIÉN

El cantante colombiano J Balvin participará en el festival South by Southwest (SXSW) que se celebra estos días en Austin (Texas, EE.UU.). Univisión desveló este martes 12 de marzo del 2019, en un comunicado de prensa que el famoso reguetonero será el cabeza de cartel de Uforia - The Home of Latin Music, un acto musical organizado por la cadena hispana de televisión dentro del SXSW y que se celebrará el miércoles 13 y el jueves 14 de marzo del 2019.

J Balvin liderará el concierto del 13 de marzo del 2019, en un recital en el que también se presentarán Amenazzy, Pedro Capó, Eladio Carrión y Lyanno.



Por su parte, Manuel Medrano, MITRE, Natlee, Fuerza Regida y Legado 7 serán los artistas que pasen por el escenario de Uforia el 14 de marzo del 2019.



J Balvin acudirá a la capital texana todavía impulsado por el éxito de su último álbum, Vibras (2018), que incluía temas muy populares como Mi gente.

Video: YouTube Cuenta: J Balvin



El colombiano pasará este año por destacados eventos musicales como Coachella en California (EE.UU.) y Primavera Sound en Barcelona. Además, J Balvin se llevó recientemente el galardón de artista del año en los Premios Lo Nuestro que organiza Univisión.



SXSW es uno de los festivales de música más influyentes e importantes del mundo y su programación incluye cientos de grupos y artistas llegados desde todas las latitudes.



El cartel del SXSW de este año incluye, entre otros artistas iberoamericanos, a los mexicanos Ximena Sariñana y Voz de Mando, o a los españoles Delaporte y El Twanguero.



La escena colombiana también tendrá un hueco especial en SXSW con Sounds from Colombia, un concierto que protagonizarán La Mojarra Eléctrica, Gaiteros de Ovejas, Mougli y Puerto Arena.



La oferta de SXSW, que comenzó el pasado 8 de marzo del 2019 y que concluirá este domingo 17 de marzo del 2019 , también tiene, al margen de la música, multitud de actos dedicados al cine y la tecnología.



Según los datos oficiales distribuidos por la organización, a la edición de 2018 del festival asistieron 432 000 visitantes.