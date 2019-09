J Balvin se sincera sobre sus problemas de salud mental 

LEA TAMBIÉN

Más de un millón y medio de 'me gusta' alcanzó en Instagram una publicación en la que el cantante colombiano J Balvin se sinceró con sus 32 millones de seguidores sobre su salud mental. "Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte", confiesa el intérprete de Mi cama.

"No es de locos, creo que es más loco no creer en eso", aseguró Balvin antes de confesar que sufre de ansiedad, un trastorno que, según la Clínica Mayo se manifiesta en "episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en cuestión de minutos (ataques de pánico".



Balvin añadió que cree "en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo, y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres".



El cantante dijo que padecer ansiedad no es fácil, pero manifestó su fe en el hecho de que "todo esto pasará". También envió un mensaje a otras personas que hayan sido diagnosticadas con lo mismo, a quienes llamó guerreros. "Ve, busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad".



Balvin aseguró estar en medio de una lucha "para encontrar luz" y dijo que en sus oraciones pide por su salud mental y por la de otras personas que también padezcan de ansiedad.

La Clínica Mayo explica que "sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida", pero que quienes padecen un trastorno de ansiedad se enfrentan a "preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias".



Los trastornos de ansiedad "interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo". El portal añade que sin importar el tipo de ansiedad que padezca una persona, un tratamiento puede ayudar.



La ansiedad se manifiesta en diversos síntomas entre los que, según la Clínica Mayo" destacan: "sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada (hiperventilación), sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad".