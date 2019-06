J Balvin y Bad Bunny lanzan el álbum conjunto 'Oasis'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

J Balvin y Bad Bunny, dos de las estrellas latinas más populares y exitosas del momento, lanzaron hoy (28 de junio del 2019) el álbum conjunto 'Oasis', que contiene ocho canciones en las que han unido esfuerzos el reguetonero colombiano y el trapero puertorriqueño.

La publicación de 'Oasis' llega acompañada por el estreno del videoclip del primer single, que lleva por título Qué pretendes.



"Ahora quieres volver. ¿Por qué razón? Dime para qué", se escucha en el comienzo de esta canción que condensa los estilos de estos artistas que han llevado el género latino urbano hasta lo más alto.



"¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud la conozco ya. Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya", cantan en el estribillo de este tema sobre el choque entre el deseo y el desamor.

Video: YouTube, cuenta: J Balvin





El disco, que abarca del reguetón al trap e incluye leves pinceladas de folclore latino y jazz, presenta otras siete canciones: Mojaíta, Yo le llego, Cuidao por ahí, La canción, Un peso (con Marciano Cantero de Enanitos Verdes como invitado), Odio y Como un bebé (con Mr Eazi como acompañante).



"Estoy orgulloso de decir que amo a Bad Bunny", señaló J Balvin en un comunicado divulgado hoy por Universal.



"Siempre parece que estamos en la misma onda, ya que a él le gusta lo que a mí me gusta. También se trata de celebrar nuestra cultura, sin dejar de ser humilde. Trabajar de nuevo con Benito (Bad Bunny) ha sido una de mis mayores alegrías musicales. Tengo la bendición de no solo llamarlo mi hermano sino que ahora soy socio en un álbum que incluso se ha convertido en un oasis personal", argumentó.



Bad Bunny, por su parte, apuntó que "Oasis es un disco trascendental y refrescante: viene a tu rescate, a darte un alivio".



"Un oasis te suple lo que necesitas y te ayuda a encontrar lo que te falta espiritualmente: eso representa este álbum. Hemos trabajado en él durante mucho tiempo, y finalmente, encontramos su momento perfecto. Trabajar con J Balvin ha sido, sin duda, una experiencia sin igual, siempre lo he admirado y respetado mucho y hemos tenido una excelente vibra a lo largo de todo este proceso", añadió.



Aunque 'Oasis' es su primer álbum a cuatro manos, J Balvin y Bad Bunny son amigos y aliados en batallas musicales de todo tipo, han compartido escenario en numerosas ocasiones y han colaborado en varios temas de muchísimo éxito como I Like It de Cardi B.

Video: YouTube, cuenta: Cardi B



Ambos actuaron este año en el escenario principal de Coachella, uno de los festivales de música más importantes e influyentes del mundo y que, en su edición de 2019, se rindió a la pujanza y el éxito en todo del mundo de los ritmos latinos.