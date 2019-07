Jay-Z y John Fogerty no participarán en el festival Woodstock 50

LEA TAMBIÉN

El magnate del rap Jay-Z no actuará en agosto en Woodstock 50, una conmemoración por el medio siglo del mítico festival de música, dijo una fuente el viernes 26 de julio de 2019, el último golpe para sus organizadores después de meses de contratiempos.

En declaraciones a la AFP bajo condición de anonimato, una fuente cercana al tema dijo que Jay-Z ya no abriría el telón del festival que, aparentemente, ahora se llevará a cabo en Maryland a una escala más pequeña, y no en el norte del estado de Nueva York, donde tuvo lugar la masiva congregación hippie en 1969.



El rockero John Fogerty, quien tocó en aquella ocasión con su banda Creedence Clearwater Revival, dijo que regresaría al predio original para celebrar el aniversario pero que no se presentaría en Maryland.



Fogerty había aparecido junto al promotor Michael Lang en marzo de 2019 para anunciar el cartel de Woodstock 50, en el que estaba incluido. “John Fogerty sabe dónde estará para el fin de semana de aniversario de Woodstock. En un solo sitio... En el original, el Centro para las Artes Bethel Woods”, dijo el equipo del artista en un comunicado obtenido por AFP .



La celebración de Bethel Woods del 16 al 18 de agosto, que marca el festival original cuando cientos de miles de personas llegaron a una granja lechera para ver a Jimi Hendrix, Janis Joplin y otros íconos bajo una lluvia torrencial, contará con Ringo Starr, Santana y Fogerty.



Apenas unas semanas después de que Lang, quien formó parte de los organizadores de la congregación original, revelara el cartel de Woodstock 50, el principal financista del festival anunció su cancelación, citando dificultades de producción.



Los organizadores del festival insistieron en que el espectáculo continuaría, pero fue un obstáculo tras otro, incluida la retirada del lugar previsto en Watkins Glen, Nueva York.



Los contratos de los artistas estaban vinculados a ese lugar original.



Otras ciudades en el estado de Nueva York rechazaron las solicitudes de permiso para el evento. El jueves 25 de julio de 2019 The New York Times y Bloomberg informaron que el festival, también programado para el 16 y 18 de agosto, se celebrará en el Merriweather Post Pavilion en Columbia, Maryland.

Los organizadores responden a las solicitudes de comentarios de AFP con respecto a la nueva ubicación, que tiene una capacidad de solo 19 000, muy lejos de las 100 000 personas que Woodstock 50 había previsto recibir durante el fin de semana de tres días.