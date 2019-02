Jay-Z y su abogado salen al rescate del rapero 21 Savage

LEA TAMBIÉN

Las filas de defensores del rapero de origen británico 21 Savage, detenido por la policía migratoria estadounidense desde el domingo (3 de febrero del 2019) por residir de forma ilegal en Estados Unidos, se reforzaron con la entrada en escena de la superestrella Jay-Z, que puso a su abogado a las órdenes del caso.

El abogado neoyorquino Alex Spiro confirmó este jueves (7 de febrero del 2019) a la AFP que, a petición de su cliente habitual Jay-Z, se hizo cargo del caso del joven rapero de Atlanta, una estrella en ascenso que figura este año entre los finalistas de los Grammy, los prestigiosos premios de la música estadounidense que se entregarán este domingo en Los Ángeles.



El magnate Jay-Z anunció el miércoles que haría todo lo que esté a su alcance para “liberar a 21 Savage” . Una causa ya apoyada bajo el lema #Free21Savage por muchas personalidades, desde Cardi B hasta la joven representante demócrata del Congreso Alexandria Ocasio-Cortez.



“El arresto y la detención de 21 Savage es una farsa total, su solicitud de visa U ha esperado una respuesta desde hace cuatro años”, escribió Jay-Z en su página de Facebook.



Casi todos los fanáticos del rapero de 26 años, cuyo verdadero nombre es Sha Yaa Bin Abraham Joseph y que tiene tres hijos, supieron con su sorpresiva detención el domingo por parte de la policía migratoria (ICE) que no era ciudadano estadounidense, aunque ha vivido en Atlanta desde los siete años y siempre ha sido presentado como hijo de la nueva capital del hip-hop estadounidense.



Desde su arresto, que lo expone a la deportación de Estados Unidos, sus abogados confirmaron que estaba indocumentado desde que expiró su visa en 2006, cuando aún era menor de edad.



Y desde entonces ha estado en la misma situación que unos 1,8 millones de jóvenes, que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que seguían siendo indocumentados al llegar a la mayoría de edad.



21 Savage, cuyo álbum 'I Am> I Was' trepó a la cima de las ventas en Estados Unidos a principios de año, presentó una solicitud de visa “ U ” -reservada a las víctimas de crímenes- hace varios años, pero su solicitud permanece sin respuesta.



“Tiene una solicitud de visa presentada correctamente, que ha sido bloqueada cuando debería haber sido aprobada hace mucho tiempo”, lo que habría “asegurado su estatus migratorio ” , dijo Spiro.



“El único problema relacionado con su estatus es una condena por un caso de marihuana” que data de 2014 “anulado después” , agregó el abogado, quien dijo que al artista “ debería al menos concedérsele la libertad condicional para poder defenderse”.



La audiencia se celebrará “ muy pronto ” , aseguró Spiro.