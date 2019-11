El escritor Javier Vásconez y el ilustrador Jorge Velarde se unieron para el libro 'Roldán'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Roldán, el protagonista de ‘La sombra del apostador’ (1999), regresa a la literatura de Javier Vásconez en un libro homónimo, que reúne tres cuentos y una serie de imágenes ilustradas por el artista guayaquileño Jorge Velarde.

En ‘Roldán el misterioso’, ‘Un resplandor en la ventana’ y ‘Crónica de la sangre’, Vásconez planta al lector frente a uno de sus personajes más siniestros, un hombre maltrecho y paralítico cuya existencia siempre está acompañada por una sombra de opacidad.



En el prólogo de ‘Cuentos Reunidos’, el mexicano Pedro Ángel Palou señala que “los personajes de Vásconez como los de Dickens vienen de un libro a otro. Porque quizá la sabiduría de un autor consiste en decirnos que el narrador es un médium, que los saca de la vida y no de los libros”.



Roldán es un hombre con una existencia marcada por su deformidad y la relación con el coronel Juan Manuel Castañeda, su abuelo; un hombre solitario que vive entre cantinas, prostíbulos y hoteles de mala muerte, otra de las constantes en la literatura de Vásconez.



Es un personaje con el que nadie quisiera coincidir. A su existencia pringosa y pestilente se suma lo que Fernando Escobar Páez define como la personificación del mal. “Hay algo en Roldán que envilece irremediablemente todo lo que toca, su larga sombra de tullido perpetuo no conoce descanso alguno y se proyecta incluso sobre el objeto de sus protervos deseos”.



Quizás esa maldad de la que habla Escobar sea precisamente lo que convierte a Roldán en un personaje tan atractivo. El lector lo repele, pero no puede dejar de acompañarlo en medio de la noche por esas calles estrechas llenas de vagabundos, prostitutas y hombres de dudosa reputación. Roldán se interna en los huecos de la ciudad donde muchos de nosotros no entraríamos por voluntad y los alumbra a través de su existencia opaca.



Como suelta en un pasaje de ‘Un resplandor en la ventana’, “Uno no elige sus recuerdos y sus obsesiones. Uno vive esclavizado por ellos”. Una de esas obsesiones, en el caso de Vásconez, es la creación de personajes y mundos donde la maldad siempre está presente. Como señaló en una ocasión, “si es que el mal no existiera, los escritores tendríamos que inventarlo. El autor asegura que el fin de Roldán está cerca, “morirá en próxima novela, cuyo título provisional es ‘Un conde en el parque’”, explica.

El libro se presentará el próximo 28 de noviembre del 2019, a las 18:30, en La Estación (Diego de Almagro y Andrade Marín).