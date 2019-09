Japan Airlines y sus mapas de asientos para evitar niños potencialmente llorones

LEA TAMBIÉN

¿Harto de encontrarse junto a un niño gritando en un vuelo de larga distancia?. En algunas aerolíneas japonesas un mapa de asientos le avisará dónde irán sentados los bebés potencialmente llorones.

La propuesta, que forma parte del servicio de viaje 'Smile Support' de Japan Airlines (JAL) para las personas que viajan con bebés no es nueva, pero causó furor en internet después de que un usuario de Twitter la elogiase.



“Gracias, úJalíofficialíjp por las advertencias sobre dónde los bebés planean gritar y gritar durante un viaje de 13 horas. Esto realmente debería ser obligatorio en todos los ámbitos”, tuiteó Rahat Ahmed.



Una vocera de JAL confirmó la existencia del servicio señalando que no era una oferta novedosa. Al menos otra aerolínea japonesa hace lo mismo, All Nippon Airways (ANA) , donde otra portavoz confirmó que sus mapas de asientos muestran dónde irán sentados los niños, al menos al comienzo del vuelo.



La iniciativa causó furor en internet entre partidarios y detractores. “¿El mapa de asientos de Japan Airlines ayuda a evitar que los bebés griten?”, preguntó un usuario.



Otros indicaron que los bebés no son los únicos viajeros problemáticos. “¿Podemos utilizar el mismo programa para evitar a las personas que comen ruidosamente en su lugar?”.



“¿Las aerolíneas también tendrán mapas para pasajeros odiosos que beben demasiado, se quitan los zapatos, acaparan el reposabrazos o se reclinan en mi regazo?”, añadió otro.

Los mapas de JAL indican dónde están sentados los niños menores de dos años con un ícono infantil para que “ otros pasajeros lo sepan ” .