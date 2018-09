Jane Fonda en contra de la indulgencia en debate #MeToo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jane Fonda está a favor de ser severos con los hombres que han sido acusados de un comportamiento sexual indebido y, en su opinión, no deberían recuperar su trabajo si su actitud no ha cambiado.

Así lo manifestó la actriz de 80 años en Nueva York la noche del jueves 20 de septiembre del 2018 durante un acto promocional del documental de HBO 'Jane Fonda in Five Acts', informan medios estadounidenses.



"Existen medios para ayudar a los hombres a ser empáticos", afirmó la oscarizada actriz, quien considera que el problema es que la empatía existente en el dominio patriarcal es horrorosa. "Los hombres están entrenados para no tener compasión, así que da igual si se trata de dos semanas, un año o dos años, depende de lo que cambien".



Fonda mencionó a Charlie Rose, el presentador del programa homónimo en PBS como ejemplo de persona que no ha cambiado. Rose fue expulsado de dos programas después de que varias mujeres lo demandaran por un comportamiento sexual inapropiado.



Fonda, que en los 70 recibió dos premios Oscar, tiene en cartel ahora 'Book Club'. El 24 de septiembre se estrena en Estados Unidos en la plataforma de streaming HBO el documental 'Jane Fonda in Five Acts', que repasa las diferentes etapas de su vida.