Jan Vandierendonck renuncia a la dirección del IFCI; denuncia injerencia de asesores y funcionarios del Ministerio de Cultura en el trabajo de la institución

Este 22 de septiembre del 2020, Jan Vandierendonck presentó su renuncia al cargo de director ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación (IFCI), una función que asumió el 1 de julio, después de que terminó la fusión del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC).

En su carta de renuncia, Vandierendonck explica que, a pesar de que existe un equipo de directores especialistas en sus áreas quienes durante estos dos meses han trabajado en la planificación de líneas de fomento y en los planes operativos del instituto, habría disposiciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio que cambiarían todo lo planificado.



Señala que funcionarios y asesores sin ninguna referencia artística les estaban dando órdenes de eliminar líneas de fomento para imponer otras con “objetivos poco claros, poco técnicos o transparentes”. También añade que las líneas que llegaban del Ministerio, estaban mal preparadas, mal explicadas y sin diagnóstico previo y a veces "sin sustento a lo que dicta la Ley orgánica de Cultura y el Reglamento del Fondo de las Artes y la Cultura”.



A la renuncia de Vandierendonck se sumaron la de los directores del instituto: Nicolás Arauz, Fomento Musical; Yanna Lema, Fomento Literario y Editorial; Susana Nicolalde, Fomento de Artes Escénicas y Artes Vivas; Daniela Fuentes, Fomento de Artes Plásticas, Visuales y Artesanías; y la de Ángel Escobar, Coordinador General Técnico.



En su carta de renuncia Daniela Fuentes explica que el pasado 11 de septiembre el Ministerio de Cultura requirió que, en el Plan Operativo de Fomento para el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020, se tenía que incluir siete categorías que son parte de la política pública del Ministerio de Cultura y Patrimonio.



Según la exdirectora, las categorías presentadas no corresponden al trabajo realizado de forma participativa, técnica y sustentada por parte de la dirección que manejaba y que “su incorporación supone prescindir de las líneas de fomento que se requieren para apoyar al sector”.



"Soy un gestor cultural. Mi responsabilidad con el gremio al que me debo, mis principios éticos y mi convicción de que la cultura y las artes son un motor para la transformación social de este país, no me permiten mantener un cargo en la condiciones actuales, en las que no se respeta el trabajo técnico y los compromisos públicamente adquiridos para promover condiciones adecuadas para el quehacer artístico del Ecuador", dice Ángel Escobar en su carta de renuncia como Coordinador General Técnico.



Hasta las 19:00 de este 22 de septiembre, Fernando Pontón era el único director que no había presentado la renuncia a su cargo.



Este Diario intentó comunicarse con el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, para tener sus declaraciones sobre el tema, pero no respondió a los requerimientos.