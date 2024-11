El actor James Van Der Beek, de 47 años, confirmó que padece cáncer colorrectal.

En una declaración a People, el actor mencionó: “He estado lidiando con este diagnóstico en privado y tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”.

Esta noticia ha conmocionado a sus seguidores, quienes lo han visto crecer en la pantalla desde su papel protagónico en Dawson’s Creek.

Más noticias

La importancia del apoyo familiar

Van Der Beek ha destacado la importancia del respaldo familiar en este momento difícil. Comparte seis hijos con su esposa Kimberly, quienes han sido una fuente de fortaleza durante su tratamiento.

“Hay razones para ser optimista y me siento bien”, afirmó el actor.

Conciencia sobre el cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal se origina en el colon o el recto y es una de las formas más comunes de cáncer en los Estados Unidos.

Según la American Cancer Society, aproximadamente uno de cada 23 hombres y una de cada 25 mujeres recibirán este diagnóstico a lo largo de sus vidas.

Van Der Beek planea participar en un especial benéfico titulado The Real Full Monty, que tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre las pruebas y la investigación del cáncer colorrectal.

Proyectos futuros de Van Der Beek

A pesar de su diagnóstico, Van Der Beek continúa trabajando en nuevos proyectos.

Se espera que aparezca en la película original de Tubi Sidelined: The QB and Me, que se estrenará el 29 de noviembre.

Además, está programado para participar en el especial benéfico mencionado anteriormente, donde varios actores se unirán para ayudar a desestigmatizar las pruebas para este tipo de cáncer.