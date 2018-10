James Gunn, ¿de 'Guardianes de la Galaxia' al universo de DC?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

James Gunn, el director de 'Guardianes de la Galaxia' que fue despedido tras una serie de mensajes inapropiados en Twitter, está en conversaciones para unirse al universo de DC Comics y dirigir la segunda entrega de 'Escuadrón Sucida'. Esto según un reporte de la revista estadounidense Variety.

Un representante del estudio Warner Bros dijo este 9 de octubre del 2018 que Gunn aún no ha firmado un contrato para dirigir el filme, según el medio.



Pese a que fanáticos y miembros del elenco de 'Guardianes de la Galaxia' solicitaron que Gunn vuelva a ser contratado para dirigir la tercera entrega del filme, en agosto de este 2018, Disney y Marvel ratificaron el despido del director que estuvo detrás de las dos primeras películas de la saga.



James Gunn fue despedido a mediados de julio a causa de una serie de comentarios inapropiados referentes al abuso sexual y la pedofilia que publicó en su cuenta de Twitter entre los años 2008 y 2009 y que salieron a la luz a mediados de este 2018 en una página web de noticias dirigida por conservadores estadounidenses.



A finales de agosto, Disney tomó a decisión de suspender el rodaje de 'Guardianes de la Galaxia Vol.,3'. Lo hizo con el fin de buscar una reagrupación tras las polémicas suscitadas como consecuencia del despido de James Gunn.



En un comunicado, el presidente de Disney, Alan Horn, calificó a los comentarios hechos por Gunn hace 10 años de "indefendibles".



En julio de este año, tras su despido, Gunn dijo que lamentaba las palabras que había difundido en Twitter, pero que se hacía responsable del contenido de los mensajes.



En una carta abierta difundida a finales de julio, los actores de 'Guardianes de la Galaxia' pidieron el regreso del director como director de la franquicia. Uno de los firmantes fue Chris Pratt quien afirmó que si bien no apoya "las bromas inapropiadas que James Gunn hizo años atrás es un buen hombre" y añadió que le gustará "verlo de nuevo como director del Volumen 3".



La misiva también lleva la firma de Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Sean Gunn, Vin Diesel, Pom Klementieff y Michael Rooker.



Tras la difusión de la carta, el actor Dave Bautista, quien da vida al personaje de Drax, amenazó con dejar el universo de 'Guardianes de la Galaxia' si el guión que Gunn dejó escrito para el filme no era utilizado para la entrega.